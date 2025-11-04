影／新北男騎機車突倒地失去呼吸心跳 2警馬路上CPR鬼門關前搶命畫面曝

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

69歲鄭男日前騎機車行經新北市中和區橋和路與景平路口時，疑似身體不適失去意識，機車失控連人帶車自摔倒地。中和警獲報率先趕抵，發現鄭男已無呼吸心跳，立即進行CPR急救。救護人員到場接手成功讓鄭男恢復呼吸心跳後送醫，成功救回一命。

中和分局中原所警員鍾家昇、吳承耘上月底上午8時許巡邏時接獲110通知，中和區橋和路及景平路口有男子騎機車突倒地。鍾、吳2員抵達現場時，發現倒地的69歲鄭男已無呼吸心跳。2警立即進行CPR急救，隨後救護人員也迅速趕抵接手施救，成功讓鄭男恢復呼吸與心跳，隨後送醫接受治療。

中和分局表示，警方平時除執行治安與交通勤務外，亦積極參與各項急救訓練，確保能在危急時刻提供即時協助。此次2警員臨危不亂及專業應變，也展現警察守護民眾生命安全的使命與精神。

警員在馬路上為鄭男實施CPR，救護車也及時趕抵。記者黃子騰／翻攝
警員在馬路上為鄭男實施CPR，救護車也及時趕抵。記者黃子騰／翻攝
中和2名警員接力替鄭男進行CPR。記者黃子騰／翻攝
中和2名警員接力替鄭男進行CPR。記者黃子騰／翻攝

