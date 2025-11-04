三重小吃店驚魂 醉男持安全帽險砸死酒客殺人未遂起訴

一名身材壯碩的賴姓男子，今年8月20日下午3時許前往三重某小吃部消費，酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛敲對方頭部，當場一度讓陳翁失去呼吸、心跳，所幸緊急送醫才撿回一命，新北地檢署依殺人未遂罪將他起訴。

當下陳翁頭部遭安全帽連續重擊，一度昏厥倒地，賴男不僅理會旁人阻止而停手，還在旁以台語說「死好」、「應該啦」、「乎伊死」，導致陳翁腦部挫傷併意識障礙，當場心肺功能停止，經送醫急救，壓胸、電擊始恢復心跳，再建立呼吸道才倖免於難。