三重小吃店驚魂 醉男持安全帽險砸死酒客殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名身材壯碩的賴姓男子，今年8月20日下午3時許前往三重某小吃部消費，酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛敲對方頭部，當場一度讓陳翁失去呼吸、心跳，所幸緊急送醫才撿回一命，新北地檢署依殺人未遂罪將他起訴。

當下陳翁頭部遭安全帽連續重擊，一度昏厥倒地，賴男不僅理會旁人阻止而停手，還在旁以台語說「死好」、「應該啦」、「乎伊死」，導致陳翁腦部挫傷併意識障礙，當場心肺功能停止，經送醫急救，壓胸、電擊始恢復心跳，再建立呼吸道才倖免於難。

陳翁到院前心肺功能停止的原因，經醫師初步診斷為缺氧性腦病變與意識障礙、吸入性肺炎致敗血症、腦部挫傷及腹主動脈瘤等。檢察官認為，賴男明知持質地堅硬的安全帽，朝人體要害頭部猛擊，並當場造成對方失去呼吸、心跳，已有造成對方死亡的殺人不確定故意，因此依法起訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名身材壯碩的賴姓男子，今年8月20日下午3時許前往三重某小吃部消費，酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛擊對方頭部，使陳翁當場失去呼吸、心跳，緊急送醫撿回一命，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／示意圖、非當事人、店，聯合報系資料照片
安全帽 殺人未遂 意識

