影／擅自使用店家水龍頭被責怪 重拳打傷女員工 警查辦莽漢傷害罪嫌

劉姓男子使用一家檳榔攤屋外的水龍頭，陳姓女員工怪他沒先知會就擅自使用。兩人為此發生口角，陳女拍了劉男的肩膀，劉男冷不防朝陳女揮出重拳，造成陳女滿口是血，成為社群話題。警方今天表示，已通知劉男到案說明，依傷害罪嫌偵辦。

基隆警二分局今天表示，在網路流傳基隆市中正路有家店的員工，遭人打傷一事，發生在30日晚間垃圾車收運垃圾時段。

35歲劉男擅自到店家設在屋外的水槽，打開水龍頭洗手，在工作的57歲陳姓女制止劉男行為，責怪使用水之前為什麼沒有先問一下並取得同意，兩人因此發生口角。

劉男走到店外中正路旁時，回頭對著陳女大聲吼說「歹勢（對不起）啦、我跟你說歹勢了」，因為口氣不善，陳女走出檳榔攤，用手手拍打劉男的右肩，劉男隨即用左手，朝陳女的右側下巴揮了一拳，隨後被在場的劉男母親隔開。

檳榔攤的其他員工今天說，劉男住在附近，脾氣滿暴躁的。當晚劉男使用水龍頭時，陳女對他說，來借用水都不用問，不用講嗎？結果劉男回話的口氣不好，兩人因此起爭執，劉男竟然出手這麼重。他就住附近，以後大家只能「敬而遠之」，不要理他，不然怎麼辦？