高雄某高中遭爆5面風雨球場租12萬涉圖利 教育局急終止合約

議員今踢爆，高雄市某高中以低廉租金出租風雨球場，5面球場租期1年半，租金僅收取12萬元，且未報核准，恐涉圖利，此案檢舉數月，教育局卻沒下文，也有包庇之嫌。教育局回應，該校確實未報審核，屬嚴重疏失，已啟動政風調查，並要求校方立即中止合約。

議員陳美雅揭露，高雄某高中出租5面籃球場，場地租金應按使用時數、面積與時段計算，以該校出租期間約1年半、每周六日全天使用估算，總使用時數超過1萬5千小時，即使打折計算，租金也應有300多萬元，但實際合約金額卻僅12萬元。

陳美雅痛批，這樣的收費標準明顯偏離市府規定，學校1年半可收數百萬元教育發展基金，卻僅收12萬，「這不是圖利什麼才叫圖利？」並指許多學校為籌措經費、改善教學環境，家長會與教師都必須努力募資，如今卻有學校主動放棄應有收入，令人無法接受。

她進一步說，該租案更違背市府推行多年的校園開放政策，民眾陳情，前往該校籃球場運動竟被驅趕，太荒謬！她質疑學校是否以私約形式將場地長期出租，排擠一般市民使用權，以公有資產換取特定利益。

她同時批評教育局毫無作為，依規定，學校長期出租場地或與外部單位簽訂使用契約，應報主管機關審核核准，教育局卻一問三不知，要求教育局公開說明這筆租金的計算方式、核准程序及是否涉及圖利。

她籲市府清查全市校園場地出租情況，建立統一收費標準與監督機制，避免公有校園淪為特定單位牟利的工具，損害教育形象與市民權益。

教育局長吳立森答覆，經查該高中未報局審核，屬嚴重疏失，已啟動政風處理程序，並在9月13日發現情事後要求學校立即中止契約，於9月22日完成終止，9月底派員前往學校，重新建立場地管理機制，政風單位已約談學校相關人員及教育局承辦科室，後續將約談承租業者，釐清租借過程、租金及清潔費、水電費、保證金等計算是否符合規定。

陳美雅強調，校園屬公有資產，依法應公開透明使用與收費，任何學校不得私自出租或以不合理低價提供場地，「別的學校都依法，為何只有這間例外？」直言教育局監督失職，要求徹查是否涉及圖利或包庇行為。