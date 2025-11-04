快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄某高中遭爆5面風雨球場租12萬涉圖利 教育局急終止合約

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

議員今踢爆，高雄市某高中以低廉租金出租風雨球場，5面球場租期1年半，租金僅收取12萬元，且未報核准，恐涉圖利，此案檢舉數月，教育局卻沒下文，也有包庇之嫌。教育局回應，該校確實未報審核，屬嚴重疏失，已啟動政風調查，並要求校方立即中止合約。

議員陳美雅揭露，高雄某高中出租5面籃球場，場地租金應按使用時數、面積與時段計算，以該校出租期間約1年半、每周六日全天使用估算，總使用時數超過1萬5千小時，即使打折計算，租金也應有300多萬元，但實際合約金額卻僅12萬元。

陳美雅痛批，這樣的收費標準明顯偏離市府規定，學校1年半可收數百萬元教育發展基金，卻僅收12萬，「這不是圖利什麼才叫圖利？」並指許多學校為籌措經費、改善教學環境，家長會與教師都必須努力募資，如今卻有學校主動放棄應有收入，令人無法接受。

她進一步說，該租案更違背市府推行多年的校園開放政策，民眾陳情，前往該校籃球場運動竟被驅趕，太荒謬！她質疑學校是否以私約形式將場地長期出租，排擠一般市民使用權，以公有資產換取特定利益。

她同時批評教育局毫無作為，依規定，學校長期出租場地或與外部單位簽訂使用契約，應報主管機關審核核准，教育局卻一問三不知，要求教育局公開說明這筆租金的計算方式、核准程序及是否涉及圖利。

她籲市府清查全市校園場地出租情況，建立統一收費標準與監督機制，避免公有校園淪為特定單位牟利的工具，損害教育形象與市民權益。

教育局長吳立森答覆，經查該高中未報局審核，屬嚴重疏失，已啟動政風處理程序，並在9月13日發現情事後要求學校立即中止契約，於9月22日完成終止，9月底派員前往學校，重新建立場地管理機制，政風單位已約談學校相關人員及教育局承辦科室，後續將約談承租業者，釐清租借過程、租金及清潔費、水電費、保證金等計算是否符合規定。

陳美雅強調，校園屬公有資產，依法應公開透明使用與收費，任何學校不得私自出租或以不合理低價提供場地，「別的學校都依法，為何只有這間例外？」直言教育局監督失職，要求徹查是否涉及圖利或包庇行為。

吳立森則重申，不會包庇任何學校，將依政風調查結果對相關人員進行懲處與制度檢討，防止類似事件重演。

高雄議員陳美雅（右）踢報某高中低價出租風雨球場，涉嫌圖利，教育局長吳立森表示，已啟動政風調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄議員陳美雅（右）踢報某高中低價出租風雨球場，涉嫌圖利，教育局長吳立森表示，已啟動政風調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄議員陳美雅（右）踢報某高中低價出租風雨球場，涉嫌圖利，教育局長吳立森表示，已啟動政風調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄議員陳美雅（右）踢報某高中低價出租風雨球場，涉嫌圖利，教育局長吳立森表示，已啟動政風調查。記者郭韋綺／翻攝

教育局 校園 陳美雅

延伸閱讀

Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！

高雄特教助理員國定假日無薪惹議 議員批不公 教育局：檢討改善

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

老師荒止血 北市缺額曝…議員提解方國中導師減2節課

相關新聞

北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰

北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公...

三重小吃店驚魂 醉男持安全帽險砸死酒客殺人未遂起訴

一名身材壯碩的賴姓男子，今年8月20日下午3時許前往三重某小吃部消費，酒後與現場另名陳姓老翁意外起衝突，竟持安全帽猛敲對...

影／擅自使用店家水龍頭被責怪 重拳打傷女員工 警查辦莽漢傷害罪嫌

劉姓男子使用一家檳榔攤屋外的水龍頭，陳姓女員工怪他沒先知會就擅自使用。兩人為此發生口角，陳女拍了劉男的肩膀，劉男冷不防朝...

高雄某高中遭爆5面風雨球場租12萬涉圖利 教育局急終止合約

議員今踢爆，高雄市某高中以低廉租金出租風雨球場，5面球場租期1年半，租金僅收取12萬元，且未報核准，恐涉圖利，此案檢舉數...

影／毒駕奪命！龜山男車內藏喪屍煙彈 恍神撞死67歲駕駛

桃園市昨（3）日21時50分許發生一起死亡車禍。33歲黃姓男駕駛自小客車行經龜山區忠義路與光峰路口時疑精神恍惚，擦撞前方67歲戴姓男子所駕小貨車，導致戴男失控撞上路邊燈桿並波及三輛汽車，送醫後不治。

影／北市計程車巷口未停讓 撞上機車雙載老夫妻

許姓男子昨天開計程車載客行經中山區長春路137巷與松江路170巷，卻未注意停讓標誌，在巷口撞上一輛雙載的7旬老夫妻，老夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。