高雄某高中遭爆5面風雨球場租12萬涉圖利 教育局急終止合約
議員今踢爆，高雄市某高中以低廉租金出租風雨球場，5面球場租期1年半，租金僅收取12萬元，且未報核准，恐涉圖利，此案檢舉數月，教育局卻沒下文，也有包庇之嫌。教育局回應，該校確實未報審核，屬嚴重疏失，已啟動政風調查，並要求校方立即中止合約。
議員陳美雅揭露，高雄某高中出租5面籃球場，場地租金應按使用時數、面積與時段計算，以該校出租期間約1年半、每周六日全天使用估算，總使用時數超過1萬5千小時，即使打折計算，租金也應有300多萬元，但實際合約金額卻僅12萬元。
陳美雅痛批，這樣的收費標準明顯偏離市府規定，學校1年半可收數百萬元教育發展基金，卻僅收12萬，「這不是圖利什麼才叫圖利？」並指許多學校為籌措經費、改善教學環境，家長會與教師都必須努力募資，如今卻有學校主動放棄應有收入，令人無法接受。
她進一步說，該租案更違背市府推行多年的校園開放政策，民眾陳情，前往該校籃球場運動竟被驅趕，太荒謬！她質疑學校是否以私約形式將場地長期出租，排擠一般市民使用權，以公有資產換取特定利益。
她同時批評教育局毫無作為，依規定，學校長期出租場地或與外部單位簽訂使用契約，應報主管機關審核核准，教育局卻一問三不知，要求教育局公開說明這筆租金的計算方式、核准程序及是否涉及圖利。
她籲市府清查全市校園場地出租情況，建立統一收費標準與監督機制，避免公有校園淪為特定單位牟利的工具，損害教育形象與市民權益。
教育局長吳立森答覆，經查該高中未報局審核，屬嚴重疏失，已啟動政風處理程序，並在9月13日發現情事後要求學校立即中止契約，於9月22日完成終止，9月底派員前往學校，重新建立場地管理機制，政風單位已約談學校相關人員及教育局承辦科室，後續將約談承租業者，釐清租借過程、租金及清潔費、水電費、保證金等計算是否符合規定。
陳美雅強調，校園屬公有資產，依法應公開透明使用與收費，任何學校不得私自出租或以不合理低價提供場地，「別的學校都依法，為何只有這間例外？」直言教育局監督失職，要求徹查是否涉及圖利或包庇行為。
吳立森則重申，不會包庇任何學校，將依政風調查結果對相關人員進行懲處與制度檢討，防止類似事件重演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言