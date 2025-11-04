影／毒駕奪命！龜山男車內藏喪屍煙彈 恍神撞死67歲駕駛

警方在黃男車內查獲8顆依托咪酯煙彈及電子煙桿2支。圖：讀者提供

桃園市昨（3）日21時50分許發生一起死亡車禍。33歲黃姓男駕駛自小客車行經龜山區忠義路與光峰路口時疑精神恍惚，擦撞前方67歲戴姓男子所駕小貨車，導致戴男失控撞上路邊燈桿並波及三輛汽車，送醫後不治。警方在黃男車內查獲8顆依托咪酯煙彈及電子煙桿2支，全案依法偵辦，並報請檢方申請羈押禁見追查毒品來源。

戴男車輛失控撞擊路邊燈桿，波及路旁三輛汽車。圖：讀者提供

警方說明，昨日晚間在忠義路與光峰路口，嫌疑人黃男駕駛自小客車與戴男駕駛小貨車同向由林口往龜山方向行駛，雙方車輛行經該路口，黃男精神恍神擦撞戴男，造成戴男車輛失控撞擊路邊燈桿，波及路旁三輛汽車。

警消獲報到場搶救傷者緊急送醫治療仍宣告不治，警方針對黃嫌酒測酒測值為0，但是黃嫌精神恍惚明顯有問題，果然在其車上副駕駛座上查獲8顆俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙彈、電子煙桿主機2支。全案依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，警方將報請檢察官申請羈押禁見，向上溯源毒品來源。

