北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰
北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公園管理處申請而違規；太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。太管處呼籲，機關團體辦活動須事先申請搭帳篷，將視情況審核。
太管處合歡山管理站指出，該校學生日前分多梯次到攀登合歡北峰與西峰山林教育，由於學校擔心攀登途中發生意外，或臨時有醫療需求，因此，在北峰三角點旁，搭設帳篷與天幕作為醫療帳使用。
合歡山管理站表示，接獲民眾反映派員前往查看，發現學校事前沒有向太管處申請。依據國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，禁止擅自於指定以外之地區露營、炊煮、搭設棚架等；因此聯合警方依法開2張罰單，每張可罰1500至3000元。
合歡站表示，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，要視山林狀況審核。以這次學校山林教育活動為例，因參與人數眾多，國家公園管理處可能會提出較嚴格的規範，如活動當天搭好帳篷且結束後就必須帶下山等。
合歡站指出，山上人為活動愈多，原生動植物受到的干擾就愈大，民眾山上應遵守無痕山林的準則，避免影響野生動物的生存環境。
太管處也呼籲，遊客在欣賞合歡山壯麗景色時，務必遵守國家公園規定，不違規露營、不隨意偏離步道、不留下垃圾，維護珍貴的高山生態環境。
