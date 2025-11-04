快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公園管理處申請而違規；太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。太管處呼籲，機關團體辦活動須事先申請搭帳篷，將視情況審核。

太管處合歡山管理站指出，該校學生日前分多梯次到攀登合歡北峰與西峰山林教育，由於學校擔心攀登途中發生意外，或臨時有醫療需求，因此，在北峰三角點旁，搭設帳篷與天幕作為醫療帳使用。

合歡山管理站表示，接獲民眾反映派員前往查看，發現學校事前沒有向太管處申請。依據國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，禁止擅自於指定以外之地區露營、炊煮、搭設棚架等；因此聯合警方依法開2張罰單，每張可罰1500至3000元。

合歡站表示，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，要視山林狀況審核。以這次學校山林教育活動為例，因參與人數眾多，國家公園管理處可能會提出較嚴格的規範，如活動當天搭好帳篷且結束後就必須帶下山等。

合歡站指出，山上人為活動愈多，原生動植物受到的干擾就愈大，民眾山上應遵守無痕山林的準則，避免影響野生動物的生存環境。

太管處也呼籲，遊客在欣賞合歡山壯麗景色時，務必遵守國家公園規定，不違規露營、不隨意偏離步道、不留下垃圾，維護珍貴的高山生態環境。

北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管處依法開2張罰單。圖／民眾提供
北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公園管理處申請而違規，太管處依法開2張罰單。圖／民眾提供

太魯閣國家公園 合歡山 罰單

延伸閱讀

2025南投露營嘉年華 11月8日國姓鄉成功廣場登場

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

一次走完美西最壯觀國家公園！ 帶上裝備、理想的「玩」美地圖 前進八州大環線

颱風共伴效應襲雲林...全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

相關新聞

北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰

北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公...

行政執行署迎接「雙11」 土地、房屋、漁船和轎車 拍賣會都買得到

「雙11」網購大戲即將登場，行政執行署宜蘭分署基隆辦公室在11月11日上午11時，也要舉辦拍賣會，把包含昔日紅頂商人陳由...

獨／陸軍運輸群車隊出意外 國3新竹段軍卡追撞軍卡

國道3號南下新竹系統路段，今天上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡...

影／毒駕奪命！龜山男車內藏喪屍煙彈 恍神撞死67歲駕駛

桃園市昨（3）日21時50分許發生一起死亡車禍。33歲黃姓男駕駛自小客車行經龜山區忠義路與光峰路口時疑精神恍惚，擦撞前方67歲戴姓男子所駕小貨車，導致戴男失控撞上路邊燈桿並波及三輛汽車，送醫後不治。

影／北市計程車巷口未停讓 撞上機車雙載老夫妻

許姓男子昨天開計程車載客行經中山區長春路137巷與松江路170巷，卻未注意停讓標誌，在巷口撞上一輛雙載的7旬老夫妻，老夫...

高雄港驚見浮屍 警方釐清身分與死因中

高雄港29號碼頭今天清晨驚傳浮屍，民眾發現1名男子漂浮在岸際水面上，隨即通報警、消前往碼頭。警、消防人員將男子打撈上岸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。