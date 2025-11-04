快訊

影／高雄小夫妻「3貼」騎機車 幼童竟雙腳懸空垂掛車外

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區昨天被民眾拍下危險一幕，一對小夫妻騎乘機車「3貼」，因機車座墊上坐了2名大人後已無座位，媽媽只好將幼童以背帶背在身後，被後方駕駛目擊幼童宛如「媽媽背著洋娃娃」，雙腳懸空掛在車外，甚至遮住車牌，警方表示「已違規，將開罰」。

網傳行車記錄器只見，昨天上午10時許，這對小夫妻由於機車較小，導致幼童並無座位可坐，媽媽只好將幼童背在身後，但幼童不只垂掛在車屁股外，就連安全帽都脫落，讓不少網友見了直呼小朋友宛如「背後式安全氣囊」。

岡山警分局證實，小夫妻騎機車被拍下的位置位於燕巢區安招路段，媽媽將幼童以背帶背於身後行駛，孩童身體懸空，行車恐有安全疑慮，已違反道路交通規則，警方已依道路交通管理處罰條例，可處300元以上、600元以下罰鍰。

警方指出，由於本案家長將孩童置於危險情境中，警方除依法舉發外，並依規定通報社會局社工進行家訪，釐清家庭照顧狀況，以維護兒童安全與福祉。

警方提醒，幼童乘坐機車常見違規行為有讓幼童站立於前踏板、三貼或以上、幼童未戴安全帽，呼籲家長切勿為求方便而違規搭載，應確實遵守交通安全規定，確保孩童乘車安全，避免意外發生。

民眾上傳網路拍到有夫妻騎車載幼童，媽媽竟將孩子背在身後，雙腳懸空垂掛車外。圖／翻攝自Youtube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
夫妻 安全帽

