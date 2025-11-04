快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

4歲童深夜失聯家長急報案 大園警、巡守隊摸黑尋人

桃園電子報／ 桃園電子報

398196 0
大園警分局與里長、巡守隊合力尋人，總算在一間宮廟旁的樹下找到哭泣的男童，將他平安交回媽媽的手中。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名4歲男童昨(3)日晚間21時許趁著家人不注意時偷跑出門，家人發現男童不見，外出搜尋未果急忙報警求助，大園警分局隨即調閱周邊監視器並結合當地巡守隊前往尋人，總算在一間宮廟旁的樹下找到哭泣的男童，將他平安交回媽媽的手中。

398195 0
男童母親見到兒子平安無事總算鬆了一口氣，將他緊緊擁入懷中安撫。圖：讀者提供

新坡派出所表示，昨晚接獲游姓女子報案，稱其兒子趁她在做家事的時候偷跑出門，家人們發現後趕緊外出搜尋，附近鄰居及當地里長、崙坪巡守隊見狀也加入尋人的行列，但找了近40分鐘仍一無所獲，家人們都相當著急。警員黃光暐、楊逸祥獲報後立即調閱周邊監視器，沿著男童可能行走的路線逐一檢視，發現他最後往一處巷弄走去，員警隨即帶著男童家人前往搜尋，果然在宮廟旁的樹下找到哭泣的男童。

新坡派出所進一步提到，男童母親見到兒子平安無事總算鬆了一口氣，將他緊緊擁入懷中安撫，員警也提醒家屬要隨時注意小孩的狀況，即使在家裡也不能輕忽大意，家屬對於警方及民眾的熱心幫忙深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：4歲童深夜失聯家長急報案 大園警、巡守隊摸黑尋人

延伸閱讀：

  1. 逢興生技攜手好食課推廣台東黑晶洛神 花青素原料亮相國際
  2. 【有片】闖紅燈出車禍 疑逃逸移工當場棄車開溜

家人 巡守

延伸閱讀

37歲男性侵61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 嫌犯被捕內情心寒

龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

相關新聞

北部學校千人登合歡山未申請搭帳篷 恐破壞自然環境 太管處開罰

北部某私立國際學校為讓學生親近山林，帶領1千多名學生分梯次攀登合歡山，在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，卻未向太魯閣國家公...

行政執行署迎接「雙11」 土地、房屋、漁船和轎車 拍賣會都買得到

「雙11」網購大戲即將登場，行政執行署宜蘭分署基隆辦公室在11月11日上午11時，也要舉辦拍賣會，把包含昔日紅頂商人陳由...

獨／陸軍運輸群車隊出意外 國3新竹段軍卡追撞軍卡

國道3號南下新竹系統路段，今天上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡...

影／毒駕奪命！龜山男車內藏喪屍煙彈 恍神撞死67歲駕駛

桃園市昨（3）日21時50分許發生一起死亡車禍。33歲黃姓男駕駛自小客車行經龜山區忠義路與光峰路口時疑精神恍惚，擦撞前方67歲戴姓男子所駕小貨車，導致戴男失控撞上路邊燈桿並波及三輛汽車，送醫後不治。

影／北市計程車巷口未停讓 撞上機車雙載老夫妻

許姓男子昨天開計程車載客行經中山區長春路137巷與松江路170巷，卻未注意停讓標誌，在巷口撞上一輛雙載的7旬老夫妻，老夫...

高雄港驚見浮屍 警方釐清身分與死因中

高雄港29號碼頭今天清晨驚傳浮屍，民眾發現1名男子漂浮在岸際水面上，隨即通報警、消前往碼頭。警、消防人員將男子打撈上岸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。