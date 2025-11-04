行政執行署迎接「雙11」 土地、房屋、漁船和轎車 拍賣會都買得到

「雙11」網購大戲即將登場，行政執行署宜蘭分署基隆辦公室在11月11日上午11時，也要舉辦拍賣會，把包含昔日紅頂商人陳由豪名下土地，及其他欠稅費者的房屋、停車位、漁船和轎車等，全部送進拍賣場，開放民眾到場競標。

宜蘭分署今天表示，11日上午11時在基隆辦公室（基隆市東信路169號7樓），舉辦雙11「五打七安」拍賣會。「五打七安」是指政府執行打擊「黑、金、槍、毒、詐」及維護「治安、食安、道安、工安、校安、居安和資安」，再將查封的相關物件執行拍賣。

宜蘭分署說，東帝士集團前總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，在台欠稅逾4億元，是行政執行署列管的欠稅大戶。台北分署將陳名下位在基隆市七堵區、新北市瑞芳和雙溪、萬里區的288筆土地，囑託宜蘭分署執行。

宜蘭分署指出，陳由豪名下土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押。這次將分4標，分以底價6.8億、9.1億、2.6億和7.2億多元分首拍。

基隆地區名列欠稅大戶的建設公司，欠繳營利事業所得稅等共1.2億多元未。宜蘭分署說，這家建商在安樂區基金一路一處社區的平面停車位，11日將以底價177萬元進行4拍。

基隆已故的蕭姓商界名人，2004年過世時子女拋棄繼承，遺產稅585萬多元無人繳納。宜蘭分署將拍賣蕭男名下，位在瑞芳猴硐地區共9筆約5萬7850坪的山坡地，底價1億5245萬元。

基隆市郭姓男子欠繳房屋稅，名下位在基隆市信義區福民街一處社區的的37.9坪房屋，以及雙平面車位，將以底價1260萬元2拍。建物在2022年5月完工，目前為空屋，建物部分拍定後點交。

宜蘭分署表示，11日也會拍賣1艘漁船，原因是楊姓船主欠繳勞健保、對勞動力發展署欠款31萬多元及漁會貸款未繳納，名下38.05噸漁船將以底價365萬元首拍。張女欠繳交通稅費、卓男欠繳勞健保費，兩人名下的轎車都將拍賣。基隆一家老牌糕點店也積欠稅費，店內冰櫃已被查封，也成了11日的拍賣品。