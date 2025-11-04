快訊

住得更安心！桃園輔導無管委會老舊社區 提升消防安全設備

桃園電子報／ 桃園電子報

為避免高雄城中城大樓火災憾事再次發生，桃園市消防局持續推動公寓大廈消防安全提升。圖：消防局提供

為避免高雄城中城大樓火災憾事再次發生，桃園市消防局持續推動公寓大廈消防安全提升，針對未成立管理委員會之老舊大樓，訂定「未成立管理委員會公寓大廈消防安全設備檢修申報及修繕輔導計畫」，分期程輔導申報與改善，以確保民眾居住安全。

桃市府針對未成立管理委員會之老舊大樓，分期程輔導申報與改善，以確保民眾居住安全。圖：消防局提供

消防局表示，截至今(114)年10月底，消防列管之無管委會大樓共計749處，目前已有740處完成消防安全設備檢修申報，達成率高達98%。針對完成申報後仍須修繕改善者，消防局依計畫規劃三階段輔導程序，並視實際狀況給予最長540日的改善期限，逐步協助社區完成設備修繕。目前已有364處大樓完成改善，消防安全設備設置齊全且檢測合格，顯示推動成效良好。

censored image 0
桃市府針對無管委會大樓發放宣導單。圖：消防局提供

消防局指出，後續將持續依三階段輔導進度推動，預計於明年全面完成無管委會社區之消防安全設備檢修與改善。同時，對於設備缺失者將安排實地輔導，協助社區逐步改善其設備，讓防火安全更具永續性。

消防安全不僅是設備的完善，更是社區安全意識的提升。圖：消防局提供

此外，消防局提到，市府建築管理處配合「建築物公共安全申報（公安申報）」制度推動，持續擴大納管住宅類型，並辦理公寓大廈共同部分維護修繕補助計畫，補助項目包含申報檢查費用與公共安全修繕改善，鼓勵社區踴躍申報並落實設備維護。消防局呼籲民眾，公安申報與消防安全檢修同樣重要，為確保逃生動線與防火門堪用的關鍵，社區應按期申報、定期檢修，共同守護住戶安全。

消防局長龔永信表示，消防安全不僅是設備的完善，更是社區安全意識的提升。消防局除落實檢修申報外，亦持續透過跨局處合作，協助社區健全消防與建築安全管理，打造「安全、宜居」的城市環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：住得更安心！桃園輔導無管委會老舊社區 提升消防安全設備

住得更安心！桃園輔導無管委會老舊社區 提升消防安全設備

