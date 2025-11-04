龍潭分局自10月1日起啟動「取締酒後駕車大執法」專案勤務。圖：警方提供

為防制酒後駕車危害用路人安全，桃園市龍潭警分局自10月1日起，啟動「取締酒後駕車大執法」專案勤務，以強力執法手段全面打擊酒後駕車行為，截至31日止共取締酒後駕車45件，成果豐碩。警方期望透過嚴正執法，有效遏止酒駕不良風氣、防範交通事故發生，展現「酒駕零容忍」的執法決心。

警方期望透過嚴正執法，有效遏止酒駕不良風氣、防範交通事故發生。圖：警方提供

龍潭分局說明，該局針對轄內龍潭地區易發生酒駕肇事路段及常見酒駕的行為地點做研析，每日規劃專案勤務，採不定點、不定時方式執行道路臨檢，並結合封鎖式路檢與機動巡邏攔查等方法，運用優勢警力強勢執法取締，以有效防杜酒後駕車。經統計，該分局10月份共取締酒後駕車45件，其中行政違規10件、涉嫌觸犯公共危險罪移送法辦35件，較去年同期取締件數17件成長165%。45件案件中，其中14件是5年以內2次以上酒駕，顯見部分民眾，雖然遭到取締處罰，仍會有酒後駕車行為，該分局將持續縝密規畫執行取締酒駕勤務，並針對有再犯之虞者精準執法，加強查緝力道。

龍潭分局長施宇峰表示，10月份取締酒後駕車較去年成長28件，顯示酒駕問題仍然存在，執法工作更顯迫切與必要，警方將持續強化取締作為，堅守「酒駕零容忍」政策，除了持續取締酒駕外，並於11月規劃「行人交通安全大執法」，針對「車不讓人」及「行人違規」加強取締，提醒民眾務必遵守交通規則，維護自己與他人之行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警強力執法打擊酒駕 10月取締成果曝