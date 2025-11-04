彰化色警受訓偷拍女警被逮 彰化縣警局決從重從嚴處分

彰化縣警察局一名陳姓警員上月31日參加在新竹縣舉辦安全駕駛課程時，涉嫌在宿舍用手機偷拍女警赤裸畫面，當場被女警發現，被依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。彰化縣警察局表示，由於有損警譽及影響當事人權益，決定從重從嚴處分。

縣警局督察長楊志傑表示，此案將刑、懲並行，如果經調查確有其事，一定從重從嚴處分，近日縣警局將召開考績會，要求這名員警到場陳述，接受調查，再由考績會決議做出具體處置。