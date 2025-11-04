彰化色警受訓偷拍女警被逮 彰化縣警局決從重從嚴處分
彰化縣警察局一名陳姓警員上月31日參加在新竹縣舉辦安全駕駛課程時，涉嫌在宿舍用手機偷拍女警赤裸畫面，當場被女警發現，被依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。彰化縣警察局表示，由於有損警譽及影響當事人權益，決定從重從嚴處分。
縣警局督察長楊志傑表示，此案將刑、懲並行，如果經調查確有其事，一定從重從嚴處分，近日縣警局將召開考績會，要求這名員警到場陳述，接受調查，再由考績會決議做出具體處置。
據了解，彰化縣警察局陳姓警員10月31日到新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛課程，男女警都入住中國科大新竹校區宿舍，陳姓警員疑趁女警脫衣時，以手機拍攝女警私密畫面，女警察覺異狀後當場大叫，陳姓警員被當場遭逮，並查扣手機等相關證物，新竹縣新湖警分局詢後，已依妨害秘密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
