BMW妙齡女五楊追撞釀4車連環事故 下車處理又遭國道客運捲進車底不治

國道1號五楊高架南向桃園路段今晚發生2起追撞事故，吳姓女子駕白色BMW轎車追撞前車釀4車事故，正排除時，突遭後方往新竹的豪泰客運猛烈追撞。站於車外的吳女當場被捲入車底受困，警消趕抵救出送醫深夜不治，詳細肇事原因仍待國道警方進一步釐清。

國道警方說，第一公路警察大隊勤務指揮中心今晚7時5分據報，位於國道1號五楊高架道南向45.3公里桃園路段發生4車事故，排除過程中又遭後方國道客運撞擊，1人受困車底，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，將該受困女駕駛救出送林口長庚醫院急救。

國道警方初步調查，29歲吳女駕駛白色BMW行經該路段時，疑似未保持安全距離，撞擊前方3部車輛，造成4車連環撞事故，所幸現場無人受傷；詎料，卻於事故排除過程中，遭後方由57歲鄭姓男子駕駛2011路台北往新竹的豪泰客運追撞，當時站在車外的吳姓肇事女駕駛，意外被撞進車底受困。

新北市消防局據報，動用破壞工具，才將吳女從車底救出，送往林口長庚醫院急救，所幸國道客運上的乘客無人受傷，陸續由客運公司派車接駁離開事故現場；這2起事故直到晚間8時40分現場完全排除恢復車流，後方回堵5公里車流也逐漸疏散中。

國道警方提醒，國道上發生交通事故，車損輕微，尚能行駛且無人傷亡的事故，可盡速拍照蒐證後移置到安全處所，如果深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，駕駛人可以選擇先移動到路肩或直接到國道各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案。