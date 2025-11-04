24搜救人員獲表揚 「救回生命是最大成就與驕傲」

台中市消防隊員白秉承（右）是救災高手，他曾與隊員背著裝備在山路上連夜攀爬尋找受困者，昨獲行政院長卓榮泰（中）表揚。圖／行政院提供

「我們不是英雄，只是盡力讓更多人能回家。」行政院國家搜救指揮中心昨表揚搜救有功人員，得獎者、高雄市消防隊員蘇濰荇回憶搜救一對登山失聯夫妻，搜救人員歷經7天玉山後山搜尋終找到遺體，在能見度不到5公尺、結霜、結冰的惡劣天候下，「每一步就像踩在刀刃上」。

昨天共表揚24位搜救有功人員，行政院長卓榮泰表示，將推動AI智慧搜救技術，讓科技成為救災人員最堅實後盾，「希望有一天，搜救現場的危險能由科技分擔，讓英雄都平安歸隊」。

此次獲得表揚，蘇濰荇謙虛地說，能在困難環境下完成任務，全靠同仁通力合作與長官支持，「每一次任務都不容易，也提醒自己一定要小心。」他說，山區搜救挑戰從未減少，唯有持續精進與謹慎面對，才能讓更多人平安回家。

來自台中市的消防隊員白秉承，同樣以堅定意志奔走於高山間。山區地形陡峭、天氣多變，他與隊員常背著裝備，在山路上連夜攀爬、尋找受困者。有些山友摔傷、失溫或體力耗盡，沒辦法行走，搜救人員須輪流背下山或用搬運板抬著走幾個小時。儘管任務艱難、環境惡劣，他仍認為「能與學長們並肩出勤、互相扶持，是工作的價值所在」。

「每一場救援都不是一個人能完成，而是隊上同仁、長官與各單位協力的成果。」白秉承強調，能在艱困任務中救回生命、平安歸隊，是消防人員最大成就與驕傲。

卓榮泰指出，搜救任務的困難與危險，正是政府推動「AI智慧搜救派遣系統」動力。透過AI決策輔助與無人機影像辨識等技術，能即時整合地形資料與風險預測，讓派遣更準確。他說，政府將持續投入AI與無人載具、機器人研發，作為明年「AI新十大建設」一環。