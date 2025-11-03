影／男倒車撞倒停車格內4輛機車 又誤踩油門自撞燈桿

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣67歲李姓男子今載著妻子與女兒到東港鎮華橋市場附近，下午3時許要開車回家時，在東港鎮新生路三段倒車時，撞倒停在機車停車格4輛機車，接著又誤踩油門往前衝，自撞路邊燈桿，汽車車頭損毀，幸無人受傷。

附近路口監視器畫面錄下案發經過，李男當時車上載著妻子跟女兒，倒車時撞倒停在機車格4輛機車，之後李男要迴轉到馬路上時，接著疑似太過緊張誤踩到油門，車輛頓時往前衝，自撞到路邊燈桿，汽車車頭損毀、右側受損，幸無人受傷，李男酒測值為零，肇事原因待警方調查。

車禍發生位置在東港鎮華僑市場附近，華僑市場近日因台電配電所重整作業，臨時停業到11月4日，現場人潮不多。

警方提醒，汽機車駕駛應經常檢查車輛機具設施是否正常，切勿疲勞駕駛，行駛時要保持專注、注意前方狀況。

67歲李男先倒車撞倒4輛機車後，又疑似誤踩油門往前衝，自撞路邊燈桿，車頭、車子右側受損。圖／警方提供
