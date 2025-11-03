聽新聞
台南新營4旬男手臂慘遭切紙機夾住 手腕至手掌完全壓平卡滾輪下
台南新營太南里一處小型企業社今傍晚5點多發生工安意外，一名46歲黃姓男子疑使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院院外支援，好在黃男意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急送往柳營奇美醫院治療。
南市消防局今下午5點14分獲報，太南里舊廍發生一起工安意外，派遣新營等消防分隊7車13人前往救援，消防人員抵達現場時，發現黃姓員工右手臂被切紙機器夾住，且手腕到手掌完全壓平卡在滾輪下，研判短時間恐難以順利脫困，但好在他意識清楚。
救護人員為避免傷者過於疼痛，同時提供高品質救護，第一時間緊急通報啟動院外支援，同時替患者患肢施以止血帶止血，建立靜脈輸液管路穩定循環；柳營奇美醫院則由急診部部長王思進親自趕赴現場，並指導護理師施打藥物給予黃男止痛後，消防人員趕緊利用破壞器材協助傷者脫困，隨後由救護車送往柳營奇美醫院急救。詳細事故發生原因將由勞檢所調查釐清。
台南市消防局在2017年歸仁區一處製麵工廠員工手臂不慎絞入製麵機意外事故後，建立「院外醫療支援」機制，近年來與各大醫院配合下，院外支援流程也逐漸成熟，更陸續完成不少院外醫療支援案件，包含中西區絞肉機意外、垃圾場工安意外及7旬婦人昏迷案件等救護任務，提升到院前緊急救護品質。
