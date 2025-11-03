快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

台南新營4旬男手臂慘遭切紙機夾住 手腕至手掌完全壓平卡滾輪下

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南新營太南里一處小型企業社今傍晚5點多發生工安意外，一名46歲黃姓男子疑使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院院外支援，好在黃男意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急送往柳營奇美醫院治療。

南市消防局今下午5點14分獲報，太南里舊廍發生一起工安意外，派遣新營等消防分隊7車13人前往救援，消防人員抵達現場時，發現黃姓員工右手臂被切紙機器夾住，且手腕到手掌完全壓平卡在滾輪下，研判短時間恐難以順利脫困，但好在他意識清楚。

救護人員為避免傷者過於疼痛，同時提供高品質救護，第一時間緊急通報啟動院外支援，同時替患者患肢施以止血帶止血，建立靜脈輸液管路穩定循環；柳營奇美醫院則由急診部部長王思進親自趕赴現場，並指導護理師施打藥物給予黃男止痛後，消防人員趕緊利用破壞器材協助傷者脫困，隨後由救護車送往柳營奇美醫院急救。詳細事故發生原因將由勞檢所調查釐清。

台南市消防局在2017年歸仁區一處製麵工廠員工手臂不慎絞入製麵機意外事故後，建立「院外醫療支援」機制，近年來與各大醫院配合下，院外支援流程也逐漸成熟，更陸續完成不少院外醫療支援案件，包含中西區絞肉機意外、垃圾場工安意外及7旬婦人昏迷案件等救護任務，提升到院前緊急救護品質。

台南新營一名46歲黃姓男子今傍晚疑在使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院醫護人員院外支援，好在其意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急將黃男送往柳奇治療。圖／讀者提供
台南新營一名46歲黃姓男子今傍晚疑在使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院醫護人員院外支援，好在其意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急將黃男送往柳奇治療。圖／讀者提供
台南新營一名46歲黃姓男子今傍晚疑在使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院醫護人員院外支援，好在其意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急將黃男送往柳奇治療。圖／讀者提供
台南新營一名46歲黃姓男子今傍晚疑在使用切紙機器時，右手臂不慎遭機器夾住，警消獲報到場，研判短時間恐無法順利脫困，隨即請求柳營奇美醫院醫護人員院外支援，好在其意識清楚，約1小時順利脫困後，緊急將黃男送往柳奇治療。圖／讀者提供

奇美醫院 工安

延伸閱讀

台中市消防局突宣布「不能調休」...基層反彈 孫福佑：有錯要馬上改

屏東消防局8隻特搜犬1天照養費不到50元 議員疾呼需正視

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

台東縣消防局訂救護車限速百公里惹議 議員憂延誤救命時效

相關新聞

國道五楊高架6車連環撞…女子下車慘遭遊覽車直撞 困車底命危送醫

國道1號五楊高架南向45.4公里處今晚6時許發生嚴重車禍，5輛轎車與1輛小貨車發生事故，占用內線及外路肩事故，事故正在處...

龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

黃姓男子等5人昨在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證或健保卡影印後歸還，交付1000元現金，黃今被警方通知說明，稱以...

影／黃牛遭貨車一路拖行流血癱軟 主人喊冤「把牠當寶」飼養環境曝

南投埔里一頭大黃牛疑遭飼主強拖受傷流血癱坐在橋面上，飼主行為惹眾怒；但飼主表示，自己也把這頭牛當寶貝，很少帶出門沒注意才...

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

台鐵142次自強號今天傍晚5點多行經嘉義縣水上鄉南靖路段時，撞上闖入軌道的50多歲男子，導致南靖至嘉義間雙線中斷，適逢下班、放學尖峰時段...

台中車站傳男子突倒臥月台 警消到場無生命跡象送醫

台中市消防局在今晚7時許獲報，台中車站2號月台有人突然倒臥月台，需要救護，消防局派遣2個單位到場救援，發現現場是六旬男子...

影／男倒車撞倒停車格內4輛機車 又誤踩油門自撞燈桿

屏東縣67歲李姓男子今載著妻子與女兒到東港鎮華橋市場附近，下午3時許要開車回家時，在東港鎮新生路三段倒車時，撞倒停在機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。