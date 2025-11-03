快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

國道五楊高架6車連環撞…女子下車慘遭遊覽車直撞 困車底命危送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道1號五楊高架南向45.4公里處今晚6時許發生嚴重車禍，5輛轎車與1輛小貨車發生事故，占用內線及外路肩事故，事故正在處理時，後方1輛遊覽車疑煞車不及追撞1名下車的女子，導致女子受困車底，救出時已無呼吸心跳，目前送醫急救中。

據了解，消防人員趕抵現場，發現1名女子受困車底，顏面嚴重受創已無呼吸心跳，經破壞車體後順利將女子救出，目前送往林口長庚醫院急救中，另外還有3名患者輕傷，國道警方正在釐清該名受困女子是乘客還是駕駛，確切肇責歸屬仍待釐清。

這起車禍因占用內側2線道，導致整條五楊高架道路僅剩外側能通行，後方車流回堵至少3公里。國道警現場採證後才能進行排除，確切車禍原因及肇責歸屬仍待國道警方調查釐清。

國道1號五楊高架今晚發生嚴重車禍。圖／擷取自高速公路1968APP
國道1號五楊高架今晚發生嚴重車禍。圖／擷取自高速公路1968APP

國道 車禍

延伸閱讀

國道3車追撞！破2千萬勞斯萊斯「保險桿凹了」 維修費恐高達300萬

淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

國道一號嘉義水上段驚傳車禍 疑狗闖入車道釀兩車追撞

快改道 國1北上台南路段2大貨車追撞事故

相關新聞

國道五楊高架6車連環撞…女子下車慘遭遊覽車直撞 困車底命危送醫

國道1號五楊高架南向45.4公里處今晚6時許發生嚴重車禍，5輛轎車與1輛小貨車發生事故，占用內線及外路肩事故，事故正在處...

龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

黃姓男子等5人昨在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證或健保卡影印後歸還，交付1000元現金，黃今被警方通知說明，稱以...

影／黃牛遭貨車一路拖行流血癱軟 主人喊冤「把牠當寶」飼養環境曝

南投埔里一頭大黃牛疑遭飼主強拖受傷流血癱坐在橋面上，飼主行為惹眾怒；但飼主表示，自己也把這頭牛當寶貝，很少帶出門沒注意才...

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

台鐵142次自強號今天傍晚5點多行經嘉義縣水上鄉南靖路段時，撞上闖入軌道的50多歲男子，導致南靖至嘉義間雙線中斷，適逢下班、放學尖峰時段...

女管家控被送醫還被關黑屋 屏縣衛生局啟動行政調查查無「小黑屋」

屏東縣一名女管家上月下旬在民宿內身體不舒服走路到派出所求助，警方經評估後叫救護車送醫，女管家稱她神經痛病史，醒來後卻躺在...

民眾入侵軌道「遭2列車雙重撞擊」 台鐵南靖東西雙向暫時不通

根據鐵路粉專「三鐵事故通報平台」指出，142次自強號南靖-水上間撞到民眾，該民眾遭撞擊後彈飛到3029次區間快車車底，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。