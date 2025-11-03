國道五楊高架6車連環撞…女子下車慘遭遊覽車直撞 困車底命危送醫
國道1號五楊高架南向45.4公里處今晚6時許發生嚴重車禍，5輛轎車與1輛小貨車發生事故，占用內線及外路肩事故，事故正在處理時，後方1輛遊覽車疑煞車不及追撞1名下車的女子，導致女子受困車底，救出時已無呼吸心跳，目前送醫急救中。
據了解，消防人員趕抵現場，發現1名女子受困車底，顏面嚴重受創已無呼吸心跳，經破壞車體後順利將女子救出，目前送往林口長庚醫院急救中，另外還有3名患者輕傷，國道警方正在釐清該名受困女子是乘客還是駕駛，確切肇責歸屬仍待釐清。
這起車禍因占用內側2線道，導致整條五楊高架道路僅剩外側能通行，後方車流回堵至少3公里。國道警現場採證後才能進行排除，確切車禍原因及肇責歸屬仍待國道警方調查釐清。
