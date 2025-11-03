女管家控被送醫還被關黑屋 屏縣衛生局啟動行政調查查無「小黑屋」

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名女管家上月下旬在民宿內身體不舒服走路到派出所求助，警方經評估後叫救護車送醫，女管家稱她神經痛病史，醒來後卻躺在屏東縣精神專科醫院迦樂醫院待8天7夜，關小黑屋，還兩度遭毆打等。醫院今發聲明駁斥。屏東縣衛生局今到醫院行政調查，經查護送就醫符合程序，個案到院後自願住院接受治療。

屏東縣衛生局說明，今3日派人到醫院行政調查釐清事實，經查，當事人住院期間出現明顯精神症狀、情緒不穩定、思考不合邏輯等；醫院沒有「禁止會客」規定，病人可申請陪伴或探視，且病房採門禁安全制度無監禁事實；住院環境符合設置規範，查無小黑屋設施。若經調查發現醫院有違法事實，即依法處辦確保精神醫療服務品質，並同時啟動網絡共訪關懷個案機制。

衛生局表示，接獲通報後啟動行政調查釐清事實，確保醫療處置流程合法與符合專業。經調查，該個案的護送就醫符合行政程序，個案到院後是自願住院接受治療，且親自簽署住院治療同意書與權利義務書，並非依據精神衛生法第41條及第42條啟動強制住院機制。

另對於指控未通知家屬部分，衛生局表示，依精神衛生法第30條規定，個案非屬嚴重病人，醫院若需告知病人家屬有關病情或住院理由，應經病人同意，始得告知。

衛生局表示，該案當事人在今年10月21日因情緒躁動由同事陪同至綜合醫院診治後返家，隔（22）日自行至墾丁派出所求助，執勤警員觀察當事人有疑似精神症狀，依精神衛生法第48條、第49條規定，通報「屏東縣緊急精神醫療處置團隊」，並按衛生福利部訂定「精神病人高風險檢傷評分量表」標準，進行專業評估，評估結果符合護送就醫要件，始啟動程序將個案護送至屏東縣精神專科醫院，行政程序皆符合規定。個案從10月22日至29日住院治療。

屏東縣衛生局今到醫院行政調查，經查護送就醫符合程序，個案到院後自願住院接受治療。圖為衛生局外觀。記者劉星君／攝影
