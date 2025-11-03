聽新聞
影／黃牛遭貨車一路拖行流血癱軟 主人喊冤「把牠當寶」飼養環境曝
南投埔里一頭大黃牛疑遭飼主強拖受傷流血癱坐在橋面上，飼主行為惹眾怒；但飼主表示，自己也把這頭牛當寶貝，很少帶出門沒注意才害牠受傷。經家畜所人員訪視且經專家診治，研判應是過失，不沒入將開罰，並不定期追蹤牛隻狀況。
埔里警分局昨天傍晚獲報，當地中正一號橋上疑有人虐待牛隻，員警到場發現75歲陳姓男子以自小客貨車強行拖拉牛隻，導致牛隻多處受傷流血，因此將陳男帶返警所釐清案情；經查，陳男為飼主要帶牛隻返家卻未放緩車速，導致牛隻受傷。
而因這一頭大黃牛的脖子有勒痕，腳底也受傷，流了很多血，無力癱坐在橋面上，身旁血跡斑斑，畫面怵目驚心，也叫人心疼；事發當下，有人幫忙報警，也有人到場協助關心黃牛，甚至護送牠回家，不少民眾更怒斥質疑飼主是虐待動物。
南投縣家畜疾病防治所今因此派員訪視，陳姓老農向訪視人員表示，他養這隻牛已3年多，平常都養在草地，昨天朋友要他帶牛去配種才帶出門，後來發現距離太遠決定放棄，折返時才注意到牛隻很像沒走過柏油路不習慣，腳底還受傷流血。
老農說，牛隻受傷不走，索性讓牠在路旁休息，他也先去吃飯也找人幫忙，沒想到，路過民眾以為牠虐牛後將牠棄置路邊，他向訪視人員強調，這牛是他唯一的一隻，也是生財工具，所以他很寶貝，很少帶出門，沒想到第一次帶出遠門就出狀況。
家畜所表示，今會同興大畜牧專家訪視診治，研判蹄甲受傷當下因傷口裂開出血，幸今檢視傷勢及行動無虞；而經了解，飼主平時確實將牛隻放養草地，帶出門卻沒注意牛隻狀況導致牠受傷，應屬過失，雖不沒入將開罰，不定期追蹤牛隻狀況。
