龍山寺旁公然擺攤買個資？繳證件影本換1千元 1人到案稱發宮廟紅包

黃姓男子等5人昨在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證或健保卡影印後歸還，交付1000元現金，警方清查是否涉個人資料保護法等不法。記者李奕昕／翻攝

黃姓男子等5人昨在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證或健保卡影印後歸還，交付1000元現金，黃今被警方通知說明，稱以宮廟名義發紅包，影印證件避免重複發放，警方將通知其他4人到案，清查是否涉個人資料保護法等不法。

警方調查，24歲黃姓男子與4名男子昨在北市萬華區廣州街某超商前設攤，向民眾收取身分證或健保卡，用超商影印機影印後歸還，交付1000元現金；中午近12時有民眾報案稱是向街友買個資，萬華警分局龍山派出所員警到場，黃稱徵求個資作為日後公益使用，但未說明公益用途，員警未發現以現金買賣，驅離黃等人。

警方今通知黃等5人，黃下午到案稱，以宮廟名義發放紅包1000元，影印證件避免重複發放，不過未清楚交待是何宮廟；3名提供證件者向警方說明，提供證件及領取現金過程。

萬華分局表示，正深入追查收購個資目的及流向，釐清有無不法，並加強龍山寺周邊巡查；民眾應妥善保管個資，勿隨意提供，以維護自身權益。

【中央社／台北3日電】

台北市龍山寺外昨天疑有人設攤買賣個資惹議，市警察局萬華分局獲報派員到場未查獲交易情形，今天通知發起人黃姓男子到案說明，黃男辯稱是宮廟發放紅包，現已有3名提供者提告。

1名網友昨天在社群媒體Threads發圖文表示，「龍山寺擺攤賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣，這樣不行吧。唉...住附近的可以關心一下自家長輩」。引發許多網友熱議。

萬華分局昨天中午11時50分接獲民眾報案，稱於萬華區廣州街一帶有人設攤向街友收取個人資料並給予報酬，經派員到場發現確有民眾聚集情形，經詢問現場設攤負責人20多歲黃男，他表示向民眾徵求個資是要作為日後公益使用。

由於現場未發現有金錢買賣個資情事，警方隨即驅離並勸離民眾，今天也發函通知活動發起人黃男和4名工作人員到案說明，以釐清蒐集個資目的和是否違反個資法等相關規範。

據了解，有詐欺前科的黃男今天已到警局說明，警方查知他夥同4名男子以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領錢的民眾必須交付證件供其影印，以避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。

警方晚間表示，本案目前已有3名提供者至警局提出告訴，目前正深入追查黃男等人真實收購目的及個資流向，以釐清有無涉及不法。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益；警方也將加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再發生。