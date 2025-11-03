快訊

嘉義南靖段台鐵事故 男子疑闖軌遭雙車撞擊釀大誤點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台鐵142次自強號今天傍晚5點多行經嘉義縣水上鄉南靖路段時，撞上一名疑闖入軌道的民眾，事故導致南靖至嘉義間雙線中斷，適逢下班、放學尖峰時段，影響往返嘉義、新營間列車運行。台鐵已啟動公路接駁，並由鐵路警察與消防人員現場處理中。

據了解，疑似有民眾侵入西正線遭142次自強號撞飛，彈落至東線又被3029次區間車再度撞及，最後卡在區間車底部，現場一度封鎖。嘉義縣消防局於5時26分接獲通報，立即派遣南靖與水上消防分隊趕往現場協助救援與排除事故。由於車體底下狹窄且仍有餘熱，救援人員小心進行處理，現場情況一度相當緊張。

台鐵公司指出，事故發生於5時23分南靖至嘉義間西正線K304+950處，有名民眾侵入路線遭撞，公司隨即通報鐵路警察及119前往現場。受事故影響，南靖至嘉義間雙線不通，嘉義至新營間啟動公路接駁措施。142次自強號則於彰化站準備以預備編組特開，待現場處理完畢後恢復運行秩序。

警方目前正釐清死者身分與侵入鐵軌原因，詳細事故經過仍待調查。由於事發時段正值通勤尖峰，多班列車延誤，現場乘客轉乘接駁車或改搭其他交通工具返家。

