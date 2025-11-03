快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

一票人排隊…龍山寺外疑買賣個資 萬華警通知涉案5男說明

中央社／ 台北3日電

台北市萬華龍山寺及前方公園。聯合報系資料照
台北市萬華龍山寺及前方公園。聯合報系資料照

有網友稱，北市龍山寺外昨天有人設攤買賣個資，引發熱議。對此，台北市警察局萬華分局今天說，經派員到場查看未發現金錢買賣個資情形，已通知設攤5男到案說明，以釐清疑點。

1名網友昨天在社群媒體Threads發圖文表示，「龍山寺擺攤擺賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣，這樣不行吧。唉...住附近的可以關心一下自家長輩」。引發許多網友熱議。

民進黨立委吳沛憶今天也發文說，自己已致電台北市警察局萬華分局分局長，確認確有發生聚眾蒐集個資一事，也有民眾報案。她也請分局依法執勤，目前進度為涉案人夥同3、4名男子於街頭蒐集個資，警方已依個人資料保護法相關規定，通知相關人等到案說明，並釐清有無涉及不法。

對此，萬華分局今天回應表示，轄下龍山派出所昨天上午11時50分接獲民眾報案，稱廣州街一帶有民眾向街友收取個人資料並給予報酬一事，立即派員到場處理。

員警到場發現確實有民眾聚集情形，設攤負責人表示是作為日後公益活動使用，現場未發現以金錢買賣個資情事，但約已收集10份資料。

警方隨即驅離占用道路的群眾，今天也發函通知攤位負責人及工作者共5男到案說明，以釐清蒐集個資目的和是否違反個資法等相關規範。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益。

個資 北市 龍山寺 Threads

延伸閱讀

朱凱翔批三立報導罷免案毀人家庭、李孝亮回「對呀」 誹謗罪不起訴

她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

正式登記參選國民黨主席 蔡志弘喊君子之爭：絕不能相互攻訐

相關新聞

神經痛卻被送精神專科醫院…女管家控遭關黑屋凌虐 院方說話了

屏東縣一家民宿女管家日前在民宿內飲酒後身體不舒服，走路到派出所求助，警方評估後叫救護車，女管家告知神經痛病史，未料醒來後...

一票人排隊…龍山寺外疑買賣個資 萬華警通知涉案5男說明

有網友稱，北市龍山寺外昨天有人設攤買賣個資，引發熱議。對此，台北市警察局萬華分局今天說，經派員到場查看未發現金錢買賣個資...

LINE群組號召車友馬路當賽道飆車 新北警逮11人扣10輛涉案車

新北警今年7月至9月間接獲聚眾飆車情資，經追查發現在改裝車行工作的吳男、洪男及李男透過LINE群號召車友競速，交大9月及...

台中工人北區大樓裝冷氣 疑施工不慎18樓墜落2樓身亡

台中市楊姓工人今天下午在北區雙十路的一處工地安裝冷氣時，疑因施工不慎，從18樓墜落2樓，救護車到場時，楊男已明顯死亡，沒...

南投埔基公務車自撞 台大畢業準醫師搭車受波及...頸椎骨折重傷

南投埔里基督教醫院一輛公務車昨下午行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷，其中林姓訓練醫...

北市公車與客運碰撞！1女頭部受撕裂傷 意識清醒送醫救治

台北市大同區民權西路、承德路口今午1時許發生公車與國光客運發生碰撞，救護人員到場發現現場一名年約60歲女子頭部受撕裂傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。