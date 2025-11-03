一票人排隊…龍山寺外疑買賣個資 萬華警通知涉案5男說明

台北市萬華龍山寺及前方公園。聯合報系資料照

有網友稱，北市龍山寺外昨天有人設攤買賣個資，引發熱議。對此，台北市警察局萬華分局今天說，經派員到場查看未發現金錢買賣個資情形，已通知設攤5男到案說明，以釐清疑點。

1名網友昨天在社群媒體Threads發圖文表示，「龍山寺擺攤擺賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣，這樣不行吧。唉...住附近的可以關心一下自家長輩」。引發許多網友熱議。

民進黨立委吳沛憶今天也發文說，自己已致電台北市警察局萬華分局分局長，確認確有發生聚眾蒐集個資一事，也有民眾報案。她也請分局依法執勤，目前進度為涉案人夥同3、4名男子於街頭蒐集個資，警方已依個人資料保護法相關規定，通知相關人等到案說明，並釐清有無涉及不法。

對此，萬華分局今天回應表示，轄下龍山派出所昨天上午11時50分接獲民眾報案，稱廣州街一帶有民眾向街友收取個人資料並給予報酬一事，立即派員到場處理。

員警到場發現確實有民眾聚集情形，設攤負責人表示是作為日後公益活動使用，現場未發現以金錢買賣個資情事，但約已收集10份資料。

警方隨即驅離占用道路的群眾，今天也發函通知攤位負責人及工作者共5男到案說明，以釐清蒐集個資目的和是否違反個資法等相關規範。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益。