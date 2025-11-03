神經痛卻被送精神專科醫院…女管家控遭關黑屋凌虐 院方說話了

屏東縣一家民宿女管家日前在民宿內飲酒後身體不舒服，走路到派出所求助，警方評估後叫救護車，女管家告知神經痛病史，未料醒來後躺在精神專科迦樂醫院，且一待就是8天7夜，她指控遭院方毆打。醫院今發聲明嚴正駁斥，該個案是自願住院，絕無毆打，所有作業均照醫療常規與法規辦理，並無不當行為。

屏東縣衛生局表示，該名當事人10月22日自行到墾丁派出所求助，因觀察有疑似精神症狀，警察單位依精神衛生法第48條、49條規定通報緊急精神醫療諮詢中心，經中心依據衛福部「精神病人高風險檢傷評分量表」標準專業評估，符合護送就醫要件，啟動護送就醫至屏東縣精神專科醫院，行政程序皆符合規定。

衛生局指出，接獲通報後，展開初步行政調查，經查當事人護送就醫後，是自願同意住院，且親自簽署住院治療同意書，並非啟動強制住院機制，會持續關懷當事人並查明醫院是否有無違法事實，保障病人權益及維護醫療專業。

女管家的民宿老闆說，他前幾天出國，請女管家當櫃檯人員，女管家前幾天有喝酒，喝酒後隔天，在民宿櫃檯時身體不舒服，舊疾神經痛復發，包包又鎖在櫃檯裡面，步行到派出所求救。沒想到女管家醒來後就躺在迦樂醫院。

女管家的民宿老闆說，女管家22日被送到醫院後，都沒人知道，同事都找不到女管家，他23日回台後，24日報失蹤協尋，才發現女管家被送到迦樂醫院，25日住院後卻不能會客，他直到29日才將女管家救出來。

女管家稱，她在黑暗的房間內在凌晨時被毆打兩次。手臂、膝蓋都有受傷。她今天在民宿老闆陪同下到外縣市醫院就醫檢查，昨到派出所對醫院提告妨害自由等罪嫌。

迦樂醫院發聲明駁斥該名女管家描述非事實。對於個案提告院方，院方表示，理解其情緒與立場，會持續關心並妥善說明院方處置，院方所有的醫療行為皆依規定辦理，也願意配合主管機關釐清事實。

對於個案指控毆打、綑綁等情況，院方表示，住院期間沒有施行任何身體約束，藥物副作用量表三次皆為零分，無任何副作用。對遭指控不能會客、關小黑屋等，院方指出，病房採門禁安全制度，非隔離或監禁，病人可申請陪伴或探視。

院方也嚴正聲明，秉持醫療專業，以病人身心健康為念，第一線兢兢業業精神醫療人員卻因不實網路傳播飽受打擊，深表遺憾。部分片段經移花接木，造成社會誤解。所有作業均依照醫療常規與相關法規辦理，並無不當行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康