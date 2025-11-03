快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE群組號召車友馬路當賽道飆車 新北警逮11人扣10輛涉案車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北警今年7月至9月間接獲聚眾飆車情資，經追查發現在改裝車行工作的吳男、洪男及李男透過LINE群號召車友競速，交大9月及10月展開兩波查緝，逮捕吳男等11名飆車犯及涉案的改裝車行，查扣10輛專供競速之改裝機車，詢後依公共危險罪函送。

據了解，在改裝車行工作的吳姓、洪姓及李姓等3名嫌犯，透過LINE群組號召車友，分別在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段競速。該非法競速活動共計約十餘輪次，每次3至4輛車同時加速比拼，還不斷蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛，行徑十分囂張，不僅製造巨大噪音、造成交通壅塞，更危害用路人用路安全。

新北警今年7月至9月間接獲聚眾競速情資後，立即由交大與蘆洲、三重分局共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，分於9月18日及10月20日分兩波展開查緝，針對吳男等11名飆車嫌犯及涉案改裝車行展開拘提與搜索行動，並查扣10輛專供直線加速競速之改裝機車。詢後依公共危險罪函送法辦。

新北警強調，飆車行為不僅危及自身與他人安全，部分違法者更將過程公開於網路，造成模仿效應，衝擊社會價值觀。警方將持續深入清查相關車行是否涉及參與、幫助犯罪情形，適時提報市府實施公安聯合稽查，以切斷其支持網絡，遏止飆車歪風。呼籲民眾切勿以身試法。

多輛機車在道路上飆車競速。記者黃子騰／翻攝
多輛機車在道路上飆車競速。記者黃子騰／翻攝
嫌犯在LINE群組號召車友至蘆洲、三重、淡水等筆直路段飆車。記者黃子騰／翻攝
嫌犯在LINE群組號召車友至蘆洲、三重、淡水等筆直路段飆車。記者黃子騰／翻攝
數十輛改裝機車深夜在馬路上蛇行競速。記者黃子騰／翻攝
數十輛改裝機車深夜在馬路上蛇行競速。記者黃子騰／翻攝

車行 改裝車 警察

延伸閱讀

新北公立寵物醫院遙遙無期？侯友宜：已送國土署審議中

新北男停車疑誤踩油門暴衝 猛撞鄰居家外牆驚悚畫面曝

情侶製販水果口味咖啡包 新北公寓分裝廠藏百萬元毒品

議員指高雄演唱會多元豐富 侯友宜：看中央可否做個場館給我

相關新聞

神經痛卻被送精神專科醫院…女管家控遭關黑屋凌虐 院方說話了

屏東縣一家民宿女管家日前在民宿內飲酒後身體不舒服，走路到派出所求助，警方評估後叫救護車，女管家告知神經痛病史，未料醒來後...

一票人排隊…龍山寺外疑買賣個資 萬華警通知涉案5男說明

有網友稱，北市龍山寺外昨天有人設攤買賣個資，引發熱議。對此，台北市警察局萬華分局今天說，經派員到場查看未發現金錢買賣個資...

LINE群組號召車友馬路當賽道飆車 新北警逮11人扣10輛涉案車

新北警今年7月至9月間接獲聚眾飆車情資，經追查發現在改裝車行工作的吳男、洪男及李男透過LINE群號召車友競速，交大9月及...

台中工人北區大樓裝冷氣 疑施工不慎18樓墜落2樓身亡

台中市楊姓工人今天下午在北區雙十路的一處工地安裝冷氣時，疑因施工不慎，從18樓墜落2樓，救護車到場時，楊男已明顯死亡，沒...

南投埔基公務車自撞 台大畢業準醫師搭車受波及...頸椎骨折重傷

南投埔里基督教醫院一輛公務車昨下午行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷，其中林姓訓練醫...

北市公車與客運碰撞！1女頭部受撕裂傷 意識清醒送醫救治

台北市大同區民權西路、承德路口今午1時許發生公車與國光客運發生碰撞，救護人員到場發現現場一名年約60歲女子頭部受撕裂傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。