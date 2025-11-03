LINE群組號召車友馬路當賽道飆車 新北警逮11人扣10輛涉案車

新北警今年7月至9月間接獲聚眾飆車情資，經追查發現在改裝車行工作的吳男、洪男及李男透過LINE群號召車友競速，交大9月及10月展開兩波查緝，逮捕吳男等11名飆車犯及涉案的改裝車行，查扣10輛專供競速之改裝機車，詢後依公共危險罪函送。

據了解，在改裝車行工作的吳姓、洪姓及李姓等3名嫌犯，透過LINE群組號召車友，分別在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段競速。該非法競速活動共計約十餘輪次，每次3至4輛車同時加速比拼，還不斷蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛，行徑十分囂張，不僅製造巨大噪音、造成交通壅塞，更危害用路人用路安全。

新北警今年7月至9月間接獲聚眾競速情資後，立即由交大與蘆洲、三重分局共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，分於9月18日及10月20日分兩波展開查緝，針對吳男等11名飆車嫌犯及涉案改裝車行展開拘提與搜索行動，並查扣10輛專供直線加速競速之改裝機車。詢後依公共危險罪函送法辦。