快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南投埔基公務車自撞 台大畢業準醫師搭車受波及...頸椎骨折重傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供
南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供
南投埔里基督教醫院一輛公務車昨下午行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷，其中林姓訓練醫師疑頸椎受傷，檢傷時頸部以下沒知覺，轉送台中榮總開刀，警方也調閱周邊民宿監視器釐清自撞原因。

據了解，該輛埔基公務車昨由潘姓主任牧師駕駛，載著林男及另2名住院醫師及訓練醫師至仁愛鄉部落衛教，下午3時許返程行經台14線埔霧公路眉溪路段時，車子卻突然失控自撞電線桿，撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損，車上4人都受傷。

當地警消獲報後立刻前往處理，到場檢傷發現林姓訓練醫師疑頸椎受傷，傷勢較重，立刻將其送醫治療，其餘3人則有多處擦挫傷。而經埔基醫院神經外科透過電腦斷層後確認，林姓訓練醫師頸椎骨折，緊急處理後轉送台中榮民總醫院開刀。

由於，林男從台大醫學系畢業，還在受醫師訓練卻遭逢意外，檢傷時頸部以下失去知覺，親友憂恐癱瘓；埔基醫院表示，神經雖有損傷，但經神經減壓等手術處理，研判應不致永久損傷，院方會持續觀察並全力關懷協助，也與校方保持聯絡。

埔里警分局則表示，該車禍事故發生後，該分局交通小隊員警迅速到場，經查，潘姓駕駛無飲酒，酒測值為0；同時依規定進行現場測繪、照相，並製作駕駛筆錄，同時調閱旁邊民宿監視器影像，以釐清自撞事發經過及肇事責任。

警方也再次呼籲，民眾駕駛車輛應隨時注意前方狀況，確保行車安全，切勿疲勞駕駛或分心，以避免發生危及自身或他人安全的交通事故

南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供
南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供
南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供
南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供

醫師 自撞 交通事故

延伸閱讀

路上釘子害路人骨折 吉安鄉公所被判賠52萬定讞

重機騎士獻愛南投 捐愛心物資、慰問金助弱勢

南投北港溪溫泉嘉年華開跑

學生寫AI、談觀光永續 聯合盃作文賽點亮南投學子創意思維

相關新聞

北市公車與客運碰撞！1女頭部受撕裂傷 意識清醒送醫救治　

台北市大同區民權西路、承德路口今午1時許發生公車與國光客運發生碰撞，救護人員到場發現現場一名年約60歲女子頭部受撕裂傷，...

南投埔基公務車自撞 台大畢業準醫師搭車受波及...頸椎骨折重傷

南投埔里基督教醫院一輛公務車昨下午行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷，其中林姓訓練醫...

疑精神不濟…台東31歲父親載2歲女兒返家 連人帶車墜落佳里橋下

台東縣東河鄉佳里橋今早發生轎車墜落橋下意外，31歲江姓男子開車載2歲女兒從台東市區返回成功鎮，行經佳里橋時，疑似精神不濟...

影／血跡一路到橋上！老黃牛遭拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒護牠回家

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，警方獲報到場發現，一頭老牛無力癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒，最終護送牠...

卓榮泰頒獎114年搜救有功人員 肯定搜救英雄無畏奉獻

行政院國家搜救指揮中心今天舉辦「114年搜救有功人員表揚曁AI智慧搜救派遣系統中程計畫成果記者會」，行政院長卓榮泰出席頒...

24名搜救人員獲表揚 卓榮泰肯定「逆向而行的勇氣」

行政院國家搜救指揮中心今在新北新店辦「114年搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統中程計畫成果記者會」，行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。