南投埔基公務車自撞 台大畢業準醫師搭車受波及...頸椎骨折重傷

南投埔里基督教醫院公務車行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷。圖／埔里警分局提供 南投埔里基督教醫院一輛公務車昨下午行經埔霧公路眉溪段突自撞電桿，撞擊力道猛烈，車頭近乎全毀，車上4人受傷，其中林姓訓練醫師疑頸椎受傷，檢傷時頸部以下沒知覺，轉送台中榮總開刀，警方也調閱周邊民宿監視器釐清自撞原因。

據了解，該輛埔基公務車昨由潘姓主任牧師駕駛，載著林男及另2名住院醫師及訓練醫師至仁愛鄉部落衛教，下午3時許返程行經台14線埔霧公路眉溪路段時，車子卻突然失控自撞電線桿，撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損，車上4人都受傷。

當地警消獲報後立刻前往處理，到場檢傷發現林姓訓練醫師疑頸椎受傷，傷勢較重，立刻將其送醫治療，其餘3人則有多處擦挫傷。而經埔基醫院神經外科透過電腦斷層後確認，林姓訓練醫師頸椎骨折，緊急處理後轉送台中榮民總醫院開刀。

由於，林男從台大醫學系畢業，還在受醫師訓練卻遭逢意外，檢傷時頸部以下失去知覺，親友憂恐癱瘓；埔基醫院表示，神經雖有損傷，但經神經減壓等手術處理，研判應不致永久損傷，院方會持續觀察並全力關懷協助，也與校方保持聯絡。

埔里警分局則表示，該車禍事故發生後，該分局交通小隊員警迅速到場，經查，潘姓駕駛無飲酒，酒測值為0；同時依規定進行現場測繪、照相，並製作駕駛筆錄，同時調閱旁邊民宿監視器影像，以釐清自撞事發經過及肇事責任。