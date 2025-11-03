快訊

疑精神不濟…台東31歲父親載2歲女兒返家 連人帶車墜落佳里橋下

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣東河鄉佳里橋今早發生轎車墜落橋下意外，31歲江姓男子開車載2歲女兒從台東市區返回成功鎮，行經佳里橋時，疑似精神不濟駛入對向車道，衝撞橋梁護欄後墜落河床翻車，所幸河床土石淤積高且雜草叢生，父女兩人獲救時意識清醒、初步無生命危險。

今天上午10時27分，台東縣消防局接獲通報，東河鄉隆昌村佳里橋發生轎車墜落意外，警消人員抵達現場發現，一輛轎車四輪朝天翻覆在河床雜草中，河床距離橋面約3公尺，一名男子及女童受困車上。

警消合力將31歲江姓男子及2歲女童救出，2人皆意識清楚。經查兩人是父女關係，父親肢體擦挫傷、女童則是肢體疼痛。警方說明，傷患已經先送往醫院救治，江男尚未進行酒測，事故發生時橋上沒有其他車輛會車，詳細事故原因需要進一步調查釐清。

台東縣成功鎮一名父親帶著2歲稚女開車出門，返家途中車輛衝撞欄杆後掉落河床，所幸兩人順利獲救。圖／台東縣消防局提供
台東縣成功鎮一名父親帶著2歲稚女開車出門，返家途中車輛衝撞欄杆後掉落河床，所幸兩人順利獲救。圖／台東縣消防局提供
台東縣成功鎮一名父親帶著2歲稚女開車出門，返家途中車輛衝撞欄杆後掉入河床，所幸兩人順利獲救。圖／台東縣消防局提供
台東縣成功鎮一名父親帶著2歲稚女開車出門，返家途中車輛衝撞欄杆後掉入河床，所幸兩人順利獲救。圖／台東縣消防局提供

台東 女童 車禍

