疑精神不濟…台東31歲父親載2歲女兒返家 連人帶車墜落佳里橋下

台東縣東河鄉佳里橋今早發生轎車墜落橋下意外，31歲江姓男子開車載2歲女兒從台東市區返回成功鎮，行經佳里橋時，疑似精神不濟駛入對向車道，衝撞橋梁護欄後墜落河床翻車，所幸河床土石淤積高且雜草叢生，父女兩人獲救時意識清醒、初步無生命危險。

今天上午10時27分，台東縣消防局接獲通報，東河鄉隆昌村佳里橋發生轎車墜落意外，警消人員抵達現場發現，一輛轎車四輪朝天翻覆在河床雜草中，河床距離橋面約3公尺，一名男子及女童受困車上。