疑精神不濟…台東31歲父親載2歲女兒返家 連人帶車墜落佳里橋下
台東縣東河鄉佳里橋今早發生轎車墜落橋下意外，31歲江姓男子開車載2歲女兒從台東市區返回成功鎮，行經佳里橋時，疑似精神不濟駛入對向車道，衝撞橋梁護欄後墜落河床翻車，所幸河床土石淤積高且雜草叢生，父女兩人獲救時意識清醒、初步無生命危險。
今天上午10時27分，台東縣消防局接獲通報，東河鄉隆昌村佳里橋發生轎車墜落意外，警消人員抵達現場發現，一輛轎車四輪朝天翻覆在河床雜草中，河床距離橋面約3公尺，一名男子及女童受困車上。
警消合力將31歲江姓男子及2歲女童救出，2人皆意識清楚。經查兩人是父女關係，父親肢體擦挫傷、女童則是肢體疼痛。警方說明，傷患已經先送往醫院救治，江男尚未進行酒測，事故發生時橋上沒有其他車輛會車，詳細事故原因需要進一步調查釐清。
