24名搜救人員獲表揚 卓榮泰肯定「逆向而行的勇氣」

行政院長卓榮泰表示，當所有人往安全方向撤離時，搜救人員卻選擇往危險的地方前進，這份勇氣令人敬佩。記者張策／攝影 行政院國家搜救指揮中心今在新北新店辦「114年搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統中程計畫成果記者會」，行政院長卓榮泰出席頒獎，表揚24位在山域救援、海上搜救與災害搶救任務中表現傑出的有功人員，也宣布政府將持續推動AI智慧搜救技術，讓科技成為第一線救災人員最堅實的後盾。

卓榮泰表示，搜救人員每一次出勤，都是在與時間和風險拔河。「當所有人往安全方向撤離時，搜救人員卻選擇往危險的地方前進，這份勇氣令人敬佩。」他提到，今年7至9月接連颱風豪雨，許多消防與搜救弟兄不眠不休守護人民，這份責任感是國家最珍貴的力量。

來自高雄的消防隊員蘇濰荇，長年駐守偏遠山區，參與無數艱難搜救。他回憶，之前一對夫妻登山失聯，搜救人員歷經七天在玉山後山搜尋，終於找到罹難者遺體。「當時能見度不到五公尺，氣溫低到結霜、結冰，每一步都像踩在刀刃上。」他說，那次行動讓他深刻體會生命的脆弱與搜救工作的重量，「我們不是英雄，只是盡力讓更多人能回家。」

此次榮獲表揚，蘇濰荇謙虛地表示，能在困難環境下完成任務，全靠同仁通力合作與長官支持。「每一次任務都不容易，也都提醒自己一定要小心。」他說，山區搜救的挑戰從未減少，唯有持續精進與謹慎面對，才能讓更多人平安回家。

來自台中市消防隊的白秉承，同樣以堅定意志奔走於高山間。山區地形陡峭、氣候多變，他與隊員們常得背著裝備，在山路上連夜攀爬、尋找受困者。「有些山友摔傷、失溫或體力耗盡，沒辦法走，我們得輪流背下山，或用搬運板抬著走幾個小時。」儘管任務艱難、環境惡劣，他仍認為「能與學長們並肩出勤、互相扶持，是這份工作的價值所在」。

白秉承表示，這份獎項不只是個人榮耀，更是全體夥伴的肯定。「每一場救援都不是一個人能完成，而是隊上同仁、長官與各單位協力的成果。」他強調，能在艱困任務中救回生命、平安歸隊，就是消防人員最大的成就與驕傲。

卓榮泰指出，搜救任務的困難與危險，正是政府推動「AI智慧搜救派遣系統」的動力。透過AI決策輔助與無人機影像辨識等技術，能即時整合地形資料與風險預測，讓派遣更準確、更快速。他說，這不只是科技進步的展現，而是為了「讓搜救人員更安全、讓救援更有效率」。