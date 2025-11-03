高雄原生植物園遊樂場傳男大生強吻男童 目擊者：看到難過得想哭

高雄原生植物園兒童遊樂場昨傳出男大生在溜滑梯下方趁家長不注意之際，抓住一名男童肩膀後強吻數次，有家長見狀找現場其他大人尋找男童家屬後報警，警方將涉案男子帶回；目擊的家長事後網路貼文指「看到那一幕很心碎，難過得想哭」。

一名女性家長在網路社群Threads貼文，指昨天傍晚4時30分帶孩子到原生植物園旁的兒童遊樂場放風，看到一名男大生熱情地和幾位孩子一起玩，其中對一名國小男孩特別親近。

後該名家長陳述當時目擊在溜滑梯下方，親眼看到那位男大生抓著小男孩的肩膀，蹲下去，竟然嘴對嘴親了下去，那一刻她整個人都愣住了，一開始還不確定他們是否認識、或有什麼關係。直到後來，又看到第2次、第3次同樣的行為出現，才趕緊聯合現場其他家長，一起尋找男童的家長，並報警處理。

該名家長提及事後她非常自責，為什麼在第1次看到時沒立刻上前阻止。回想那一幕，真的讓人心碎、難過到想哭；因此，想藉此事提醒所有家長「無論在哪裡，視線都不要離開孩子！」。

轄區左營警分局表示，當時警方接獲報案趕抵現場處理，男童母親表示未目睹該名19歲男子有不妥的行為，由於男童稱對方僅以「額頭輕碰額頭」，加上男童並未受傷，家長初步不予追究。