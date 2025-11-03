不滿乘客好心提醒？男怒嗆「待會打死你」見警來秒慫道歉
桃園市中壢火車站後站昨（2）日下午15時20分許發生一起公車內口角糾紛，一名劉姓男子疑似因不滿車上王姓乘客提醒公車站點，突然情緒失控，甚至傳出恐嚇字眼，遭王姓乘客報警處理，中壢警分局隨即趕抵現場協助化解糾紛，雙方事後未提告各自下車離開。
有當時坐在車上的網友描述事發經過，劉男表示要到中壢火車站，王姓乘客提醒說不會到，隨後劉男突然就情緒失控開始大聲跟對方互嗆，言詞內涉及恐嚇，例如待會我就打死你、打死你我都不怕等等。網友也提到，該公車司機人很好，當下也有試著調解，處理得宜，但王姓乘客堅持要等警察來。
警方說明，中壢派出所於昨日下午獲報，在中壢火車站後站公車上有民眾發生口角糾紛，經了解，劉男突然辱罵王姓乘客，王姓乘客立即報警。警方到場後，劉男立刻道歉，王姓乘客表示不提告，警方告知權益後，雙方各自離開。
本文章來自《桃園電子報》。原文：不滿乘客好心提醒？男怒嗆「待會打死你」見警來秒慫道歉
