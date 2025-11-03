7旬婦出門就忘了怎麼回家…名字又是菜市場名 警逐字比對出身分
76歲彭姓老婦昨天中午用餐後外出散步，卻忘了怎麼回家，一直在住家附近騎樓徘徊；台南市警第二分局中正派出所接獲報案，中西區府前路2段有老婦疑似迷途，請警方協助，警員田育豪、徐承佑趕往，老婦卻說不出住家地址、電話，經查詢良久，終於查明身分。
彭姓老婦昨天僅記得自己姓名，但因名字為「菜市場名」，有許多同音字，員警在現場與老婦對了半天都無法確認，先將她帶回派出所；員警耐心從「彭」開始一字一字確認，比對出老婦名字的四個字，所幸老婦是冠夫姓，有四個字較為特別，一查中西區僅有一人資料相符。
員警耗時良久，終於查出老婦住在海安路一段，通知其彭姓兒子到場；彭表示，母親有飯後散步習慣，昨天午餐後出門卻不知去向，感謝警方及時協助與熱心服務，並將母親帶回家。
分局呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，請讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請佩戴防走失手鍊或項鍊，亦可帶易走失家人前往分局偵查隊申請捺印指紋建檔；民眾在街頭上若有發現疑似需要協助的長者，也請不吝通知員警到場，讓他們能安全回家。
