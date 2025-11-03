快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

差1秒孩子就不見 竹北里民活動驚傳疑拐童警方說話了

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹北市有媽媽昨帶著2名幼子參加新國里民活動時，幼子突然被1名阿婆牽走，嚇得她當場衝上前將孩子拉回，事後越想越不對勁，決定報警處理。警方表示，今上午已接獲報案，詳情調查中；里長也表示，活動辦了5、6年，從未遇到這種事。

該媽媽在臉書「竹北大小事」表示，她昨天一打二帶兩小參加里民聯歡活動，現場人非常多，就在她和小孩排隊拿爆米花時，她邊餵小兒吃東西，邊往前移動，竟然有一個阿婆從她跟小兒中間走過去，下一秒她小兒子就不見了，轉頭一看那阿婆竟牽著她的孩子往外走。

該媽媽說，當下她衝過去把小孩拉回來，大聲斥責阿婆幹嘛帶走她的小孩，結果阿婆居然理直氣壯地說：「是你的小孩自己跟著我走的啊」，更毛的是，過沒多久，另1位阿婆又從她旁邊走過去，冷冷地說：「自己家的小孩要顧好啊」，瞬間讓她毛骨悚然起來，質疑「難道她們是一夥的？」

該名媽媽又說，後來她跟朋友討論這件事，朋友說好像也有聽過有其他媽媽也在公園遇到類似的情況，才決定分享在社群媒體，這名阿婆特徵為短髮、矮、微胖、當天穿著綠外套，事後她與丈夫討論後也決定報警。

新國里長吳勝隆表示，對於家長在社群發文活動中有陌生阿婆牽走孩子一事當天毫不知情，是隔天看到「竹北大小事」貼文才得知情況。該媽媽並未在現場反映或尋求協助，當天活動現場也無人通報有孩童走失或被帶走的情形，「如果當下有人大叫，我們工作人員一定馬上過去」，但現場所有志工與工作人員均未察覺異狀。

吳勝隆說，新國里舉辦聯歡活動已有5、6年，從未發生過類似狀況，他也會至派出所了解情形，並提醒民眾參加活動時應緊牽孩子、注意安全。

竹北警分局則表示，今天上午媽媽已前來報案，警方將持續釐清案情。

新竹縣竹北市有媽媽昨帶著2名幼子參加里民活動時，幼子突然被1名阿婆牽走，嚇得她當場衝上前將孩子拉回，事後越想越不對勁，決定報警處理。圖／取自臉書「竹北大小事」
新竹縣竹北市有媽媽昨帶著2名幼子參加里民活動時，幼子突然被1名阿婆牽走，嚇得她當場衝上前將孩子拉回，事後越想越不對勁，決定報警處理。圖／取自臉書「竹北大小事」

小孩 竹北

延伸閱讀

竹北米糧推廣活動登場 親子攜手認識米食文化

竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

竹縣興隆路換裝專利竹北燈 打造安全夜間運動環境

相關新聞

影／血跡一路到橋上！老黃牛遭拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒護牠回家

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，警方獲報到場發現，一頭老牛無力癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒，最終護送牠...

台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策...

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷...

高雄原生植物園遊樂場傳男大生強吻男童 目擊者：看到難過得想哭

高雄原生植物園兒童遊樂場昨傳出男大生在溜滑梯下方趁家長不注意之際，抓住一名男童肩膀後強吻數次，有家長見狀找現場其他大人尋...

新北男停車疑誤踩油門暴衝 猛撞鄰居家外牆驚悚畫面曝

新北市新店區中生路今天驚傳車輛衝撞民宅意外。74歲凌男上午9時許開車返家欲停車時，疑操作不慎車輛暴衝猛撞鄰居民宅外牆，導...

不滿乘客好心提醒？男怒嗆「待會打死你」見警來秒慫道歉

劉姓男子疑似因不滿車上王姓乘客提醒公車站點，突然情緒失控。圖：截自Threads-ku07._.0706 桃園市中壢火車站後站昨（2）日下午15時20分許發生一起公車內口角糾紛，一名劉姓男子疑似因不滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。