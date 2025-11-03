差1秒孩子就不見 竹北里民活動驚傳疑拐童警方說話了

新竹縣竹北市有媽媽昨帶著2名幼子參加新國里民活動時，幼子突然被1名阿婆牽走，嚇得她當場衝上前將孩子拉回，事後越想越不對勁，決定報警處理。警方表示，今上午已接獲報案，詳情調查中；里長也表示，活動辦了5、6年，從未遇到這種事。

該媽媽在臉書「竹北大小事」表示，她昨天一打二帶兩小參加里民聯歡活動，現場人非常多，就在她和小孩排隊拿爆米花時，她邊餵小兒吃東西，邊往前移動，竟然有一個阿婆從她跟小兒中間走過去，下一秒她小兒子就不見了，轉頭一看那阿婆竟牽著她的孩子往外走。

該媽媽說，當下她衝過去把小孩拉回來，大聲斥責阿婆幹嘛帶走她的小孩，結果阿婆居然理直氣壯地說：「是你的小孩自己跟著我走的啊」，更毛的是，過沒多久，另1位阿婆又從她旁邊走過去，冷冷地說：「自己家的小孩要顧好啊」，瞬間讓她毛骨悚然起來，質疑「難道她們是一夥的？」

該名媽媽又說，後來她跟朋友討論這件事，朋友說好像也有聽過有其他媽媽也在公園遇到類似的情況，才決定分享在社群媒體，這名阿婆特徵為短髮、矮、微胖、當天穿著綠外套，事後她與丈夫討論後也決定報警。

新國里長吳勝隆表示，對於家長在社群發文活動中有陌生阿婆牽走孩子一事當天毫不知情，是隔天看到「竹北大小事」貼文才得知情況。該媽媽並未在現場反映或尋求協助，當天活動現場也無人通報有孩童走失或被帶走的情形，「如果當下有人大叫，我們工作人員一定馬上過去」，但現場所有志工與工作人員均未察覺異狀。

吳勝隆說，新國里舉辦聯歡活動已有5、6年，從未發生過類似狀況，他也會至派出所了解情形，並提醒民眾參加活動時應緊牽孩子、注意安全。