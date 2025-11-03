彰化員林驚悚車禍影音曝光！疑闖紅燈肇事 3人受傷

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市山腳路與員水路路口1日深夜發生一起機車對撞車禍，造成3人受傷，驚悚影音今天曝光，警方初步調查，施姓男子騎機車行經路口時，疑在員水路燈號由黃燈轉紅燈時直接衝過路，撞到正在綠燈起步的雙載機車騎士，肇事責任釐清中。

警方初步調查，11月1日晚間9點多施男騎車行經員水路1段與山腳路口時，與山腳路2段周姓騎士撞上，造成周男與後座乘客莊女和施男3人多處擦挫傷送醫救治，3人並無酒駕。

車禍影音今天曝光，只見施男騎機車疑在員水路燈號由黃燈轉紅燈時直接衝過馬路，當時山腳路二邊車輛都是綠燈剛起步，施男機車驚險衝過腳踏車，再往前就撞上綠燈起步的周男機車，雙方噴飛倒地，肇事原因釐清中。

員林市山腳路與員水路路口1日深夜發生一起機車對撞車禍，造成3人受傷，驚悚影音今天曝光。圖／民眾提供
