開BMW上國道駕駛突恍神 擦撞賓士害2車失控猛撞護欄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道一號北市重慶北路路段昨天發生2輛車碰撞事故。41歲齊男駕駛BMW行經南向24.6公里處時，疑因恍神碰撞行駛於中線車道由28歲高女駕駛的賓士車，賓士車遭撞後再擦撞內側護欄，齊男車輛則擦撞外側護欄，所幸無人受傷，確切肇事原因仍待釐清。

國道警方昨天下午3時許接獲報案，國道1號南向24.6公里重慶路段有2輛車事故，國道警立刻調派巡邏車前往，到場時發現無人受傷。經查41歲齊男駕駛白色BMW轎車行經該路段時，疑因精神不濟恍神，不慎碰撞行駛於中線車道由28歲高女駕駛的賓士車。高女車輛被撞後失控擦撞內側護欄，齊男車輛則衝向外側撞到護欄才停下。

因現場無人受傷，警方引導雙方至分隊報案，2車駕駛經酒測後酒測值均為0，事故現場於下午4時25分清掃完畢全線恢復通車，確切肇事原因仍待釐清。

國道警呼籲，駕駛人應遵守交通規則，開車隨時注意前方動態提高警覺，上路前應養足精神，不要疲勞駕駛，並隨時注意前方動態，另發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

齊男駕駛的白色BMW擦撞高女駕駛的賓士車後，兩車分別衝撞內側及外側護欄。圖／擷取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
齊男駕駛的白色BMW擦撞高女駕駛的賓士車後，兩車分別衝撞內側及外側護欄。圖／擷取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
齊男駕駛的BMW轎車右前車頭毀損。記者黃子騰／翻攝
齊男駕駛的BMW轎車右前車頭毀損。記者黃子騰／翻攝
齊男駕駛的白色BMW擦撞高女駕駛的賓士車。圖／擷取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
齊男駕駛的白色BMW擦撞高女駕駛的賓士車。圖／擷取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
高女駕駛的賓士車車身多處受損。記者黃子騰／翻攝
高女駕駛的賓士車車身多處受損。記者黃子騰／翻攝

