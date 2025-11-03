開BMW上國道駕駛突恍神 擦撞賓士害2車失控猛撞護欄

國道一號北市重慶北路路段昨天發生2輛車碰撞事故。41歲齊男駕駛BMW行經南向24.6公里處時，疑因恍神碰撞行駛於中線車道由28歲高女駕駛的賓士車，賓士車遭撞後再擦撞內側護欄，齊男車輛則擦撞外側護欄，所幸無人受傷，確切肇事原因仍待釐清。

國道警方昨天下午3時許接獲報案，國道1號南向24.6公里重慶路段有2輛車事故，國道警立刻調派巡邏車前往，到場時發現無人受傷。經查41歲齊男駕駛白色BMW轎車行經該路段時，疑因精神不濟恍神，不慎碰撞行駛於中線車道由28歲高女駕駛的賓士車。高女車輛被撞後失控擦撞內側護欄，齊男車輛則衝向外側撞到護欄才停下。

因現場無人受傷，警方引導雙方至分隊報案，2車駕駛經酒測後酒測值均為0，事故現場於下午4時25分清掃完畢全線恢復通車，確切肇事原因仍待釐清。