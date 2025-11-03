影／血跡一路到橋上！老黃牛遭拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒護牠回家

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，警方獲報到場發現，一頭老牛無力癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒，最終護送牠返家；經查，老牛飼主以無牌貨車拖拉牛隻致傷，除依交通法規開罰，通報家畜所處置並移請認定法辦。

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒。圖／陳姓民眾提供

據了解，埔里當地仍有農民飼養黃牛，且會放養至眉溪沿岸，因此常見黃牛群休憩覓食，農民傍晚再將牛隻牽回家，昨天下午有民眾分享看見貨車遛牛；但影片中，小貨車車速不慢，繫在老黃牛鼻環上的繩索已被拉直，老牛幾近遭車拖行。

沒想到，昨天傍晚接連有民眾在地方社團回報，有一頭老牛癱坐在中正一號橋面上，疑似遭強行拖行，因此牛脖有勒痕，腳底也受傷，流了很多血，叫人心疼，引發熱議，不少人痛斥是虐待動物，有人幫忙報警，不少人更到場協助關心老牛。

埔里警分局今表示，昨晚6時許獲報中正一號橋上疑有人虐待牛隻，員警到場發現75歲陳姓男子以自小客貨車強行拖拉牛隻，導致牛隻多處受傷流血。員警通知家畜疾病防治所人員到場協助處置，大批民眾也以草料安撫老牛並護送他回家。

警方也將陳男帶返釐清案情，經查，陳男為飼主要帶牛隻返家卻未放緩車速，導致老牛受傷，移請南投縣家畜疾病防治所認定後依法辦理；並發現陳男違法駕駛未懸掛號牌車輛，當場移置保管車輛，後續將依法開罰3600元至1萬800元。