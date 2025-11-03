快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

影／血跡一路到橋上！老黃牛遭拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒護牠回家

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，警方獲報到場發現，一頭老牛無力癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒，最終護送牠返家；經查，老牛飼主以無牌貨車拖拉牛隻致傷，除依交通法規開罰，通報家畜所處置並移請認定法辦。

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒。圖／陳姓民眾提供
南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒。圖／陳姓民眾提供

據了解，埔里當地仍有農民飼養黃牛，且會放養至眉溪沿岸，因此常見黃牛群休憩覓食，農民傍晚再將牛隻牽回家，昨天下午有民眾分享看見貨車遛牛；但影片中，小貨車車速不慢，繫在老黃牛鼻環上的繩索已被拉直，老牛幾近遭車拖行。

沒想到，昨天傍晚接連有民眾在地方社團回報，有一頭老牛癱坐在中正一號橋面上，疑似遭強行拖行，因此牛脖有勒痕，腳底也受傷，流了很多血，叫人心疼，引發熱議，不少人痛斥是虐待動物，有人幫忙報警，不少人更到場協助關心老牛。

埔里警分局今表示，昨晚6時許獲報中正一號橋上疑有人虐待牛隻，員警到場發現75歲陳姓男子以自小客貨車強行拖拉牛隻，導致牛隻多處受傷流血。員警通知家畜疾病防治所人員到場協助處置，大批民眾也以草料安撫老牛並護送他回家。

警方也將陳男帶返釐清案情，經查，陳男為飼主要帶牛隻返家卻未放緩車速，導致老牛受傷，移請南投縣家畜疾病防治所認定後依法辦理；並發現陳男違法駕駛未懸掛號牌車輛，當場移置保管車輛，後續將依法開罰3600元至1萬800元。

南投縣家畜疾病防治所表示，以車輛強拖牛隻致傷涉及虐待動物，將依法調查飼主是否為故意行為，若惡意就依法沒入牛隻並開罰，如非屬故意而致傷也將處分開罰1萬5000元至7萬5000元，再次呼籲任何虐待或不當飼養都將依法處理。

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒。圖／陳姓民眾提供
南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒。圖／陳姓民眾提供
南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，警方獲報後到場處理。圖／埔里警分局提供
南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，一頭老黃牛受傷癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，警方獲報後到場處理。圖／埔里警分局提供

南投縣 開罰 虐待動物

延伸閱讀

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

影／GD周末首登大巨蛋 黃牛遭逮聲押獲准...今晨上囚車畫面曝

埔里掩埋場、名間焚化爐案 南投縣長許淑華：最審慎把關

南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

相關新聞

影／血跡一路到橋上！老黃牛遭拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒護牠回家

南投埔里昨晚傳出有人虐待牛隻，警方獲報到場發現，一頭老牛無力癱坐在橋面上，身旁有多灘血漬，大批民眾心疼又憤怒，最終護送牠...

台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策...

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷...

不滿乘客好心提醒？男怒嗆「待會打死你」見警來秒慫道歉

劉姓男子疑似因不滿車上王姓乘客提醒公車站點，突然情緒失控。圖：截自Threads-ku07._.0706 桃園市中壢火車站後站昨（2）日下午15時20分許發生一起公車內口角糾紛，一名劉姓男子疑似因不滿

差1秒孩子就不見 竹北里民活動驚傳疑拐童警方說話了

新竹縣竹北市有媽媽昨帶著2名幼子參加新國里民活動時，幼子突然被1名阿婆牽走，嚇得她當場衝上前將孩子拉回，事後越想越不對勁...

彰化員林驚悚車禍影音曝光！疑闖紅燈肇事 3人受傷

彰化縣員林市山腳路與員水路路口1日深夜發生一起機車對撞車禍，造成3人受傷，驚悚影音今天曝光，警方初步調查，施姓男子騎機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。