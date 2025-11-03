快訊

酒後在快速道路逆向！撞上拖板車才停下 警逮人酒測值達0.98

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李男今天涉嫌酒後在萬瑞快速道路逆向開車，行暖暖交流道附近撞上拖板車才停下。警方帶回製作筆錄後，依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，在萬瑞快速道路逆向行駛，行暖暖交流道附近撞上拖板車才停下。李男並未受傷，警方實施酒測，數值達0.98，帶回製作筆錄。李男已有3次酒駕紀錄，再次被依公共危險罪嫌偵辦。

住在新北市瑞芳區的51歲李男，今天凌晨逆向從萬瑞快速道路的匝道，駛入基隆往瑞芳方向的主線車道，並且一路逆向行車，行駛到暖暖交流道附近，才因發生事故，車子毀損才停下。

李男逆向行駛途中，不少駕駛人行駛快速道路，看到迎面竟有汽車急駛過來，紛紛閃避。有人把行車記錄器，拍下與李男汽車驚險「會車」的畫面上傳網路，並報警處理。

員警抵達現場時，發現事故車內沒有人，李男已下車，因為沒有受傷，似要離開現場，上前將他攔下時，聞到明顯酒味，要求接受酒測，數值高達0.98，依公共危險罪嫌送辦。被撞的拖板車輕微受損，司機也未受傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

