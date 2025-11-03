獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

單車男吳姓男子偷走高雄市區知名的「牛總火鍋店」在自強一路總店騎樓外的火鍋爐心，畫面被監視器錄下。圖／讀者提供 高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷走1個爐心，讓業者氣炸調監視器發現單車男犯案報警，涉案的吳姓男子落網，但4個爐心早已變賣錢也花光。

位於高雄市前金區自強一路的牛總涮牛肉火鍋店是高雄知名的牛肉火鍋店，每到冬天總是高朋滿座，後業者另再一公里處開第二家分店。

因總店店面較小，業者將火鍋爐心放在騎樓下，9月30日遭竊賊偷走3個爐心，直到傍晚營業前，店員才發現，原本店家不想追究，沒料，事隔將近一個月，10月28日，爐心又被偷了一個，店家氣炸隔天報警。

警方調閱監視器，發現一名騎單車的男子，將單車放在騎樓牆邊，動手偷走爐心，後擴大調閱監視器，發現單車男沿路騎往前鎮，查出是60歲吳姓男子涉案，10月31日通知吳到案說明。