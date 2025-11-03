台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策動家人勸說下，吳在深夜11時許自行到案，吳到案時酒測值為零，且持照正常，警方詢問後，依肇事逃逸、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。

瑪莎拉蒂昨先撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地。圖／翻攝台南道路救援張家班

據了解，吳聲稱自知法網難逃，所以前往台南市警第六分局投案，他自稱沒有喝酒，是陪女性友人去參加聚會，只有女生有喝，喝完他在送女生回家過程，不慎發生車禍事故；他當下會離開現場，是因太緊張、不知道該怎麼處理，而且車也是跟朋友借的，一時心慌意亂才躲起來。

第六警分局交通分隊分隊長呂雅敏說明， 肇事的瑪莎拉蒂是在昨天清晨5時許沿永成路由南向北行駛，於永成路三段擦撞1輛行駛中的機車以及停放路邊的3輛轎車，機車女駕駛受傷送醫救護，沒有生命危險，案發後肇事駕駛逃離現場，留下車上的女乘客。

交通組長楊博超指出，經鎖定嫌犯，鍥而不捨循線查緝，嫌犯自知法網難逃，昨天晚間11時許自行到案，到案時酒測值為零，且持照正常；警方詢問後，依肇事逃逸、毀損、傷害等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。至於是否涉嫌酒駕因而肇逃部分，警方將再深入追查。

從車禍當下高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地；事發後，從另一處影像畫面可見，肇事駕駛先跟車上25歲黃姓女乘客在附近巷子步行離去，後來黃女又返回現場。

據了解，該輛肇事的瑪莎拉蒂為權利車，48歲杜姓女騎士目前人仍在醫院治療，25歲黃姓女乘客則僅受輕傷，聲稱因喝醉了，只記得有叫車，不知道是誰載她；由於吳姓肇事駕駛先離開才投案，經比對現場周邊監視器影像，確認吳就是駕駛，並未有頂替犯行情況。