影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

詐騙集團為了避免被害人臨櫃領款時，遭行員識破，通常會教被害人以「裝潢費用」謊稱，不過因太常使用，也容易被行員警覺，上月底時，七旬張姓婦人要到銀行匯款32萬餘元，向行員宣稱是要買「電腦設備」，還提供收據，不過仍被行員識破恐為詐團話術，趕緊聯絡警方到場阻詐，保住婦人老本。

經查，七旬張姓婦人在上月31日，前往台中市北區永豐銀行要辦理匯款32萬餘元，婦人宣稱該筆費用是依照投資平台指示購買電腦設備，有開立購買收據。

行員直覺不對勁，耐心詢問婦人，得知婦人是照著線上投資群組的指示操作，至銀行臨櫃辦理匯款時，應付行員話術，疑似遭詐騙集團洗腦，立即通報所轄第二分局立人派出所協助。

立人所副所長張慶成、警員劉宇軒獲報到場後，檢視張婦手機內容，發現她已加入假冒投資社團，依詐團話術準備匯錢投資。

員警向張婦說明常見投資詐騙手法，提醒對方切勿輕信網路不明投資管道，張婦驚覺自己差點中招，連聲感謝銀行與警方即時協助，保住辛苦積蓄。