影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

詐騙集團為了避免被害人臨櫃領款時，遭行員識破，通常會教被害人以「裝潢費用」謊稱，不過因太常使用，也容易被行員警覺，上月底時，七旬張姓婦人要到銀行匯款32萬餘元，向行員宣稱是要買「電腦設備」，還提供收據，不過仍被行員識破恐為詐團話術，趕緊聯絡警方到場阻詐，保住婦人老本。

經查，七旬張姓婦人在上月31日，前往台中市北區永豐銀行要辦理匯款32萬餘元，婦人宣稱該筆費用是依照投資平台指示購買電腦設備，有開立購買收據。

行員直覺不對勁，耐心詢問婦人，得知婦人是照著線上投資群組的指示操作，至銀行臨櫃辦理匯款時，應付行員話術，疑似遭詐騙集團洗腦，立即通報所轄第二分局立人派出所協助。

立人所副所長張慶成、警員劉宇軒獲報到場後，檢視張婦手機內容，發現她已加入假冒投資社團，依詐團話術準備匯錢投資。

員警向張婦說明常見投資詐騙手法，提醒對方切勿輕信網路不明投資管道，張婦驚覺自己差點中招，連聲感謝銀行與警方即時協助，保住辛苦積蓄。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，詐騙集團常以「高獲利、低風險」、「專家帶你賺」等話術誘騙民眾加入投資群組，隨後再以指示匯款、操作平台等方式詐取資金，請務必保持戒心，切勿輕信陌生投資邀約、勿交付帳戶資料或匯款至不明帳戶，如遇可疑訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線或向警方求證，

台中市七旬張姓婦人在上月底時，險被歹徒詐騙，欲匯款32萬餘元，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市七旬張姓婦人在上月底時,險被歹徒詐騙,欲匯款32萬餘元,警方到場阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 詐團 帳戶

相關新聞

台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策...

北市大同區中年男倒臥路邊 救護人員到場時已明顯死亡

台北市消防局今早7時許獲報，大同區長安西路、鄭州路口有一名年約60歲男子倒臥路邊，救護人員到場後，發現該男已明顯死亡，確...

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷...

酒後在快速道路逆向 撞上拖板車才停下 警逮人酒測值達0.98

李姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，在萬瑞快速道路逆向行駛，行暖暖交流道附近撞上拖板車才停下。李男並未受傷，警方實施酒測，數值...

影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

詐騙集團為了避免被害人臨櫃領款時，遭行員識破，通常會教被害人以「裝潢費用」謊稱，不過因太常使用，也容易被行員警覺，上月底...

基隆婦遊三義欲買伴手禮 疑闖紅燈先後遭2機車撞擊傷重不治

苗栗縣三義鄉水美街昨傍晚發生一起行人穿越馬路遭2機車連續撞擊不幸死，現場是因來遊玩的呂姓婦人，違反交通號誌徒步穿越水美街（台13線）斑馬線時，遭連續撞擊，呂婦兒子於對街目睹，衝上前通報119救護，但呂婦傷重送醫後仍不治身亡，詳細事故原因仍待鑑定釐清。

