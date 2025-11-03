基隆婦遊三義欲買伴手禮 疑闖紅燈先後遭2機車撞擊傷重不治

苗栗縣三義鄉水美街昨傍晚發生一起行人穿越馬路遭2機車連續撞擊不幸死，現場是因來遊玩的呂姓婦人，違反交通號誌徒步穿越水美街（台13線）斑馬線時，遭連續撞擊，呂婦兒子於對街目睹，衝上前通報119救護，但呂婦傷重送醫後仍不治身亡，詳細事故原因仍待鑑定釐清。

據了解，這起死亡車禍發生於1日傍晚5點半左右，來自基隆的呂姓婦人，與家人到苗栗三義遊玩，即將返程時停車，原欲購買客家米食伴手禮帶回家吃，老婦獨自下車欲前往對街購買。

昨晚臉書有網友分享，呂婦被撞是另有原因，據指出，1隻小橘貓在水美街中華藝品館附近，由一對母女撿到的，女兒抱著貓咪在路邊等待，媽媽因向店家要紙箱時，卻在過馬路時不幸被疾駛而來的機車撞倒。對於呂婦確切穿越馬路原因警方並不願證實。

呂婦疑急著過馬路未注意到交通號誌已紅燈，在穿越水美街斑馬線時，先後遭到2輛機車高速衝撞。現場沿水美街南往北直行的鍾姓騎士閃避不及先撞倒婦人，老婦倒地後再遭另一輛緊跟而來的機車撞擊。

警方調查，鍾、劉2名19歲機車騎士目前還是學生，兩人是同學，事故當時騎機車正要返回三義住家。經酒測兩人都沒有酒駕，僅受擦挫傷無大礙；老婦則傷勢嚴重，經送醫連夜搶救後仍宣告不治。

警方根據路口監視器畫面，研判呂婦疑闖紅燈，從路肩停放車輛前方小跑步衝出，夜間視線昏暗，加上騎士視線也遭路邊車輛遮擋，閃避不及才釀悲劇。警方提醒用路人，不論駕駛車輛或行人，務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。