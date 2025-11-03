快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

基隆取締行人違規案件增8倍！行人事故減半 每10萬人死傷全島縣市最低

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府先後推動行人友善、行人有序政策，警方統計今年1至10月，取締行人違規6497件，件數超過去年同期的8.6倍。行人交通事故163件，與去年同期相比，降幅也達45%，宣導與執法並行已見成效。

基隆市長謝國樑2022年12月25日上任後，關注行人安全，著手推動人本交通環境改善方案，希望打造行得安全、走得安心的城市。2023年1月20日率全國之先，謝國樑宣布啟動「行人友善專案」，在主要路口加強取締汽機車行經路口未禮讓行人，確保人車安全。

交通工程部分，謝國樑把騎樓整平視為重要政策，並設置庇護島、優化行人穿越線（斑馬線）等措施，全面提升市區步行空間品質。

員警在路口執法，衍生警力運用效率爭議，汽機車駕駛人對行人違規也有微詞。基市府2024年11月間宣布執行「行人有序專案」，宣導行人斑馬線應遵守規範，同步啟動執法機制。

市警局表示，基隆部分道路狹窄、違停影響視距，也可能導致人車碰撞。今年4月起啟動「路暢專案」，針對並排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，強化巡查及取締，減低影響行人安全的潛在風險。

基隆市警局交通隊今天公布統計數字，今年1至10月共取締行人違規6497件，較去年同期749件增加5748件，增幅高達867%。行人交通事故發生163件，與去年同期297件相比，減少134件，降幅45.12%。

警方說，從數據曲線可以看出，隨著市府強化宣導與執法力道，違規行為大幅下降，行人事故數量同步驟減，今年4至10月行人傷亡總數降至63人，每10萬人交通事故死傷人數僅17.47人，初估為全縣市島最低，顯示政策方向正確、執行成效顯著。

基隆市警方公布統計數據，今年1至10月取締行人違規案件較去年同期增加8倍，行人事故較同期減半。圖／基市警局交通隊提供
基隆市警方公布統計數據，今年1至10月取締行人違規案件較去年同期增加8倍，行人事故較同期減半。圖／基市警局交通隊提供

行人 交通事故

延伸閱讀

逾2萬人申請...中央補助縮水波及基隆免費電動車 謝國樑：忍痛暫停

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

相關新聞

台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策...

北市大同區中年男倒臥路邊 救護人員到場時已明顯死亡

台北市消防局今早7時許獲報，大同區長安西路、鄭州路口有一名年約60歲男子倒臥路邊，救護人員到場後，發現該男已明顯死亡，確...

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷...

酒後在快速道路逆向 撞上拖板車才停下 警逮人酒測值達0.98

李姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，在萬瑞快速道路逆向行駛，行暖暖交流道附近撞上拖板車才停下。李男並未受傷，警方實施酒測，數值...

影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

詐騙集團為了避免被害人臨櫃領款時，遭行員識破，通常會教被害人以「裝潢費用」謊稱，不過因太常使用，也容易被行員警覺，上月底...

基隆婦遊三義欲買伴手禮 疑闖紅燈先後遭2機車撞擊傷重不治

苗栗縣三義鄉水美街昨傍晚發生一起行人穿越馬路遭2機車連續撞擊不幸死，現場是因來遊玩的呂姓婦人，違反交通號誌徒步穿越水美街（台13線）斑馬線時，遭連續撞擊，呂婦兒子於對街目睹，衝上前通報119救護，但呂婦傷重送醫後仍不治身亡，詳細事故原因仍待鑑定釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。