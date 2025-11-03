基隆取締行人違規案件增8倍！行人事故減半 每10萬人死傷全島縣市最低

基隆市政府先後推動行人友善、行人有序政策，警方統計今年1至10月，取締行人違規6497件，件數超過去年同期的8.6倍。行人交通事故163件，與去年同期相比，降幅也達45%，宣導與執法並行已見成效。

基隆市長謝國樑2022年12月25日上任後，關注行人安全，著手推動人本交通環境改善方案，希望打造行得安全、走得安心的城市。2023年1月20日率全國之先，謝國樑宣布啟動「行人友善專案」，在主要路口加強取締汽機車行經路口未禮讓行人，確保人車安全。

交通工程部分，謝國樑把騎樓整平視為重要政策，並設置庇護島、優化行人穿越線（斑馬線）等措施，全面提升市區步行空間品質。

員警在路口執法，衍生警力運用效率爭議，汽機車駕駛人對行人違規也有微詞。基市府2024年11月間宣布執行「行人有序專案」，宣導行人斑馬線應遵守規範，同步啟動執法機制。

市警局表示，基隆部分道路狹窄、違停影響視距，也可能導致人車碰撞。今年4月起啟動「路暢專案」，針對並排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，強化巡查及取締，減低影響行人安全的潛在風險。

基隆市警局交通隊今天公布統計數字，今年1至10月共取締行人違規6497件，較去年同期749件增加5748件，增幅高達867%。行人交通事故發生163件，與去年同期297件相比，減少134件，降幅45.12%。