快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

聽新聞
0:00 / 0:00

為收養浪貓忙要紙箱…70歲遊客疑違規穿越馬路 三義遭2機車連撞不治

中央社／ 苗栗縣3日電

車禍示意圖。圖／AI生成
車禍示意圖。圖／AI生成
苗栗三義鄉發生行人穿越路遭機車撞擊身亡案件，警方調查指出，外地遊客70歲呂姓老婦為收養流浪貓，前往附近店家要紙箱途中，疑似違反號誌橫越三義水美街，連續遭2部機車撞擊，送醫傷重不治。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，呂婦與一對兒女1日從基隆前往苗栗遊玩，晚間在三義水美街疑違反紅綠燈號誌徒步橫越水美街，先與騎乘普重機車沿水美街南往北直行的19歲鍾姓男子發生碰撞，隨後又被同樣騎乘機車的19歲劉姓男子再次追撞；3人均經救護車送醫救治，2名機車騎士傷勢較輕，呂婦則傷重不治。

附近王姓民眾聽見撞擊聲響外出察看，趕緊幫忙指揮交通。他指出，當時呂婦與女兒在三義水美街撿到1隻流浪貓，為了方便在車上安置，老婦前往附近店家要紙箱，拿到紙箱後要返回到車上，就在穿越馬路時遭機車撞飛。

婦人兒子在對面馬路，目擊整個過程，急忙衝上前，但也無法挽回悲劇發生。

王姓民眾說，死者女兒當時把懷中小奶貓託付給他，但因家中不便收養，於是交由有照顧經驗友人暫時照顧，目前小貓咪已有愛心人士收養。

警方指出，經調查2名機車騎士均無飲酒情形，確切事故原因仍須調查釐清；提醒用路人不論駕駛車輛或行人，務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

紙箱 收養

延伸閱讀

女子酒駕上班 撞死穿越馬路老夫妻

85歲翁騎車6小時穿越台南6行政區回不了家 女兒攔警10分鐘找到人

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

收編奶貓「嫌一直說話太吵」 隔天浪貓媽上門討孩子瞬間懂了：果然親生的

相關新聞

台南瑪莎拉蒂男猛撞女騎士肇逃...深夜投案 聲稱：太緊張

25歲吳姓男子昨天開著瑪莎拉蒂在台南市南區撞上騎乘機車的林姓女子與路邊三輛汽車後，拋下車內女乘客離去；昨天在警方追緝與策...

北市大同區中年男倒臥路邊 救護人員到場時已明顯死亡

台北市消防局今早7時許獲報，大同區長安西路、鄭州路口有一名年約60歲男子倒臥路邊，救護人員到場後，發現該男已明顯死亡，確...

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

高雄市區知名的「牛總火鍋店」9月底放在店外的火鍋爐心一下子失竊3個，店家原本不想計較，沒料，竊賊10月28日又再度上門偷...

酒後在快速道路逆向 撞上拖板車才停下 警逮人酒測值達0.98

李姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，在萬瑞快速道路逆向行駛，行暖暖交流道附近撞上拖板車才停下。李男並未受傷，警方實施酒測，數值...

影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

詐騙集團為了避免被害人臨櫃領款時，遭行員識破，通常會教被害人以「裝潢費用」謊稱，不過因太常使用，也容易被行員警覺，上月底...

基隆婦遊三義欲買伴手禮 疑闖紅燈先後遭2機車撞擊傷重不治

苗栗縣三義鄉水美街昨傍晚發生一起行人穿越馬路遭2機車連續撞擊不幸死，現場是因來遊玩的呂姓婦人，違反交通號誌徒步穿越水美街（台13線）斑馬線時，遭連續撞擊，呂婦兒子於對街目睹，衝上前通報119救護，但呂婦傷重送醫後仍不治身亡，詳細事故原因仍待鑑定釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。