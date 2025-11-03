為收養浪貓忙要紙箱…70歲遊客疑違規穿越馬路 三義遭2機車連撞不治

車禍示意圖。圖／AI生成 苗栗三義鄉發生行人穿越馬路遭機車撞擊身亡案件，警方調查指出，外地遊客70歲呂姓老婦為收養流浪貓，前往附近店家要紙箱途中，疑似違反號誌橫越三義水美街，連續遭2部機車撞擊，送醫傷重不治。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，呂婦與一對兒女1日從基隆前往苗栗遊玩，晚間在三義水美街疑違反紅綠燈號誌徒步橫越水美街，先與騎乘普重機車沿水美街南往北直行的19歲鍾姓男子發生碰撞，隨後又被同樣騎乘機車的19歲劉姓男子再次追撞；3人均經救護車送醫救治，2名機車騎士傷勢較輕，呂婦則傷重不治。

附近王姓民眾聽見撞擊聲響外出察看，趕緊幫忙指揮交通。他指出，當時呂婦與女兒在三義水美街撿到1隻流浪貓，為了方便在車上安置，老婦前往附近店家要紙箱，拿到紙箱後要返回到車上，就在穿越馬路時遭機車撞飛。

婦人兒子在對面馬路，目擊整個過程，急忙衝上前，但也無法挽回悲劇發生。

王姓民眾說，死者女兒當時把懷中小奶貓託付給他，但因家中不便收養，於是交由有照顧經驗友人暫時照顧，目前小貓咪已有愛心人士收養。

警方指出，經調查2名機車騎士均無飲酒情形，確切事故原因仍須調查釐清；提醒用路人不論駕駛車輛或行人，務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。