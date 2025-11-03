失智阿嬤迷路潭子街頭 員警問「妳叫什麼名字」成功助她回家
台中一名失智阿嬤前天迷路潭子街頭，員警問「妳叫什麼名字」，她仍清楚記得自己名字，員警依其名字查詢，順利聯絡上家人帶她回家。
大雅警分局潭北派出所警員林明順、張維哲前天傍晚5時16分執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱於台中市潭子區大豐路一帶有位阿嬤疑似走失，警方獲報後趕往現場，發現83歲阿嬤迷失方向不知所措。
她自稱原住嘉義縣竹崎鄉一帶，卻不知何故走入陌生街道，她神情迷惘，仍記得自己的姓名，成為警方查證身分的關鍵線索。經比對資料後，警方確認其身分，立即將她帶返派出所休息，並通知家屬接回。
家屬抵達派出所見母親安然無恙，情緒激動向員警致謝。家屬說母親年事已高，近期疑似罹患失智症，雖已搬至豐原區多年，卻仍記得以前居住地嘉義縣，導致迷途。幸好有熱心民眾與警方協助，才得以平安尋回。
大雅警分局表示，家中長輩若有疑似失智情形，盡可能避免讓其獨自外出。可幫長輩配戴防走失手鍊，或在隨身物品繡上緊急聯絡人電話，確保家人在意外迷路時，可以第一時間連絡到親屬，讓失智長者能盡早平安返家。
