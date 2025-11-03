高雄鳳山溪深夜驚傳有「會動的麻布袋」警消撈上岸鬆了一口氣

高雄民眾昨深夜10時許目睹一名形跡可疑的男子朝鳳山溪丟入2個麻布袋，由於麻袋似乎會動，以為袋中裝人體，嚇得報案；警消搜尋打撈2小時將沉沉的麻袋撈上岸，打開一看原來是建築廢棄物，後以車追人，逮捕涉案的陳男，依違反廢棄物清理法送辦。

鳳山警分局指出，昨深夜10時許接獲民眾報案，指稱位於國泰路一段的國泰橋有形跡可疑的男子將麻布袋丟棄河中，袋子內的東西疑似還會動，警方獲報會同消防人員趕抵現場。

目擊者指稱，看見一名男子在鳳山溪旁徘徊，隨後騎著機車從溪旁步道往下丟了麻布袋及塑膠袋後離開現場，因為麻布袋慢慢沉溪中，甚至還有在動的跡象，才緊急報警。

現場約10名警消人員在鳳山溪邊來回搜尋1個多小時無果，原本打算收隊，後警方在草叢及河中各發現一個麻布袋。