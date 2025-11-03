高雄鳳山溪深夜驚傳有「會動的麻布袋」警消撈上岸鬆了一口氣
高雄民眾昨深夜10時許目睹一名形跡可疑的男子朝鳳山溪丟入2個麻布袋，由於麻袋似乎會動，以為袋中裝人體，嚇得報案；警消搜尋打撈2小時將沉沉的麻袋撈上岸，打開一看原來是建築廢棄物，後以車追人，逮捕涉案的陳男，依違反廢棄物清理法送辦。
鳳山警分局指出，昨深夜10時許接獲民眾報案，指稱位於國泰路一段的國泰橋有形跡可疑的男子將麻布袋丟棄河中，袋子內的東西疑似還會動，警方獲報會同消防人員趕抵現場。
目擊者指稱，看見一名男子在鳳山溪旁徘徊，隨後騎著機車從溪旁步道往下丟了麻布袋及塑膠袋後離開現場，因為麻布袋慢慢沉溪中，甚至還有在動的跡象，才緊急報警。
現場約10名警消人員在鳳山溪邊來回搜尋1個多小時無果，原本打算收隊，後警方在草叢及河中各發現一個麻布袋。
警消人員將麻布袋撈上岸，打開一看，袋中裝的是營建廢棄物及石棉瓦等物；警方調閱沿線監視器以車追人，查出陳姓男子（37歲）涉案，將陳逮捕到案，警詢後依違反廢棄物清理法送辦並移請環保局裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言