好友反目 高雄岡山某釣蝦場爆全武行多人送醫

高雄孫姓、林姓等6名男子與李姓、杜姓等5名男子發生口角，雙方昨天在岡山公園西路三段某釣蝦場碰頭，口角衝突後爆發全武行，多人受傷送醫，警方獲報後到場，陸續帶回在場等多人釐清案情，全案朝傷害罪及妨害秩序罪方向偵辦。

警方調查，孫姓、林姓等男子與李姓、杜姓男子一方幾天前曾酒後發生不愉快，昨天早上8時許，雙方在岡山區公園西路三段某釣蝦場碰面，又提到前幾天的口角，兩派人便在釣蝦場內互嗆，隨後演變成口角衝突。

警方昨上午8時許獲報後，立即派遣快打警力趕赴現場，當場控制劉姓、余姓及陳姓等三名男子，至於在場其他人，部分因衝突過激，有人持酒瓶攻擊，導致多人送醫，部分則鳥獸散，後由專案小組鎖定身分，陸續查緝到案。