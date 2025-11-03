好友反目 高雄岡山某釣蝦場爆全武行多人送醫
高雄孫姓、林姓等6名男子與李姓、杜姓等5名男子發生口角，雙方昨天在岡山公園西路三段某釣蝦場碰頭，口角衝突後爆發全武行，多人受傷送醫，警方獲報後到場，陸續帶回在場等多人釐清案情，全案朝傷害罪及妨害秩序罪方向偵辦。
警方調查，孫姓、林姓等男子與李姓、杜姓男子一方幾天前曾酒後發生不愉快，昨天早上8時許，雙方在岡山區公園西路三段某釣蝦場碰面，又提到前幾天的口角，兩派人便在釣蝦場內互嗆，隨後演變成口角衝突。
警方昨上午8時許獲報後，立即派遣快打警力趕赴現場，當場控制劉姓、余姓及陳姓等三名男子，至於在場其他人，部分因衝突過激，有人持酒瓶攻擊，導致多人送醫，部分則鳥獸散，後由專案小組鎖定身分，陸續查緝到案。
警方表示，目前已查緝余姓及施姓男子到案說明，另孫姓、林姓及張姓男子因受傷仍在醫院治療，待傷勢穩定後將依法帶回偵詢，涉案對象岡山分局均已掌握，將持續追查未到案人員，依傷害、妨害秩序等罪偵辦。
