恐怖情殺！男子持刀砍殺前女友及姊姊還挾持 當警面墜15樓亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲蘇男疑不滿與23歲陳姓前女友分手，昨晚持水果刀至陳女新北市三重社區停車場埋伏，揮刀砍傷前女友的26歲姊姊後再挾持前女友至頂樓。警到場勸說，但蘇男突情緒失控從15樓頂墜落送醫不治，2名陳女刀傷無生命危險，全案依殺人未遂送辦。

據了解，昨天晚間8時許23歲陳女與26歲姊姊，開車返回新北市三重區環河南路社區大樓停車場時，陳女的蘇姓前男友（35歲）突然衝出，二話不說就持水果刀朝2女猛揮，陳女姊姊頸部背部遭劃傷後負傷逃離現場跑到附近派出所求救，警方立即協助通報救護車將陳姊送醫。

警員立即趕抵該社區，經逐層搜索及調閱監視器，發現蘇男揮刀砍傷陳姊後，挾持陳姓前女友並帶到社區頂樓。警員立即趕到頂樓進行勸阻，不料蘇男情緒十分激動，突然在警方面前從大樓頂墜落。救護人員到場發現蘇男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。

而被挾持的陳女經查頸部有刀傷，所幸經送醫急救後已無生命危險，警方目前已通知蘇男家屬前來警局釐清案情，全案將依殺人未遂罪嫌送辦。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警員勸說蘇男。記者黃子騰／翻攝
警員勸說蘇男。記者黃子騰／翻攝
蘇男從15樓處墜落重摔路面送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蘇男從15樓處墜落重摔路面送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蘇男用這把水果刀砍傷前女友及其姊姊。記者黃子騰／翻攝
蘇男用這把水果刀砍傷前女友及其姊姊。記者黃子騰／翻攝

前女友 殺人未遂

相關新聞

台中鐵皮住宅起火燃燒…家屬疑前租客縱火 母女1死1重傷

台中市烏日區五光路鐵皮屋今天凌晨2時起火燃燒，一對母女受困二樓，警消獲報搶救，母親燒傷約80%、女兒20%燒燙傷，兩人送...

影／台東追尋黑潮航跡的自製風帆船在外海翻覆 3人落海獲救

台東民間團體舉辦「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」海上活動，活動人員今早駕駛自製無動力風帆船出海，但在新蘭外海翻覆，3...

加拿大旅客夫妻台中走斑馬線 妻被撞飛骨折送醫

不禮讓行人又一件，一對來台旅遊外籍夫妻前天在台中市梧棲區走斑馬線過馬路，二人已走到路口時，一輛轎車左轉未禮讓行人，撞飛加...

女子酒駕上班 撞死穿越馬路老夫妻

新竹市竹光路昨天中午發生死亡車禍，洪姓女子酒後駕駛特斯拉轎車，行經路口時疑未注意車前狀況，撞上正穿越馬路的高齡夫妻，造成...

廣角鏡／清洗北投民宅溫泉蓄水池 疑中毒2死

二名清潔公司員工昨天上午到台北市北投區某民宅清洗溫泉蓄水池，一小時後被發現昏迷在水池，送醫不治，現場硫化氫濃度嚴重超標；...

