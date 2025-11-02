影／台東追尋黑潮航跡的自製風帆船在外海翻覆 3人落海獲救
台東民間團體舉辦「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」海上活動，活動人員今早駕駛自製無動力風帆船出海，但在新蘭外海翻覆，3人落海並攀附船邊等待救援，海巡署人員聯合漁船趕赴現場，順利救起3人，皆無受傷。
海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，今早11時40分接獲通報，新蘭外0.2浬處發生自製無動力風帆船翻覆事故，人員落海並攀附船邊待救援，獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站人員攜帶救援裝備前往救援，另外伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」也從伽藍漁港出海，並搭載海巡同仁趕赴現場救援。
此外，第十五海巡隊同時出動CP-1060艇及CP-10086艇2艇12人趕赴現場，12時45分左右，CP-1060艇成功將3名落海者救起並帶回伽藍漁港，所幸3人均無外傷，自行離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言