影／台東追尋黑潮航跡的自製風帆船在外海翻覆 3人落海獲救

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東民間團體舉辦「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」海上活動，活動人員今早駕駛自製無動力風帆船出海，但在新蘭外海翻覆，3人落海並攀附船邊等待救援，海巡署人員聯合漁船趕赴現場，順利救起3人，皆無受傷。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，今早11時40分接獲通報，新蘭外0.2浬處發生自製無動力風帆船翻覆事故，人員落海並攀附船邊待救援，獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站人員攜帶救援裝備前往救援，另外伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」也從伽藍漁港出海，並搭載海巡同仁趕赴現場救援。

此外，第十五海巡隊同時出動CP-1060艇及CP-10086艇2艇12人趕赴現場，12時45分左右，CP-1060艇成功將3名落海者救起並帶回伽藍漁港，所幸3人均無外傷，自行離開。

海巡署人員拋擲救生圈救援3名落海者。圖／一三岸巡隊提供
海巡署人員拋擲救生圈救援3名落海者。圖／一三岸巡隊提供
「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」海上活動傳出翻覆意外，3人在海上等待救援。圖／一三岸巡隊提供
「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」海上活動傳出翻覆意外，3人在海上等待救援。圖／一三岸巡隊提供

