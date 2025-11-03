加拿大旅客夫妻台中走斑馬線 妻被撞飛骨折送醫

有對外籍夫妻來台旅遊，兩人走在斑馬線上，加籍女子被車輛撞飛受傷，警對駕駛開罰。圖／警方提供

不禮讓行人又一件，一對來台旅遊外籍夫妻前天在台中市梧棲區走斑馬線過馬路，二人已走到路口時，一輛轎車左轉未禮讓行人，撞飛加籍女子，她的丈夫在旁受到極大驚嚇，傷者送醫治療，警方對駕駛開罰；據了解，駕駛未注意前方有行人而肇事。

受傷的59歲加拿大女子，前天下午4點25分送到童綜合醫院急診，意識清楚，雙膝右手擦挫傷，檢查後發現右膝骨折，因患者不願手術，打石膏治療後前晚出院。

台中市清水警分局表示，前天下午4時4分，在梧棲區大勇路與臨港路4段口，37歲高姓男子駕駛轎車，沿大勇路東往西方向行駛至臨港路左轉，加拿大籍女子與丈夫沿大勇路西往東方向行走行穿線，雙方於路口發生碰撞，現場造成行人右大腿骨折、四肢擦挫傷，送醫救治後意識清楚無生命危險。

汽車駕駛經酒測後無酒駕情事，此案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。轎車駕駛未禮讓行人致受傷部分，已違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，處7200元以上至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年，警方已依法告發。

梧棲區臨港路單向有三個車道，共約10到18公尺寬；市議員陳廷秀表示，此處臨港路路幅很寬，因接近台中港，大車也多，另距三井OUTLET近，車流量大。

陳廷秀說，路口雖有斑馬線，因路幅很寬又有大型車，當地人很少會徒步通過馬路，偶爾有運動跑步者會快速跑過路口到對面綠園區。警方也表示，罕見在此路段發生行人被撞事件。陳廷秀認為，在這種路寬的路口，開車更要注意行人，此案反映駕駛對行人注意不足，得加強守法觀念。

當地多位里長呼籲市府檢討交通安全設計，評估增設「行人早開號誌」（行人先行秒差），讓行人能先於車流通過路口，降低風險。

行人走斑馬線竟被撞飛，影片引起網友討論，認為駕駛應沒注意前方，或是光線影響視線，網友說，這次撞傷外國人，「台灣行人地獄恐被世界看到。」