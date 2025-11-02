快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

影／高速撞擊畫面曝！台南瑪莎拉蒂男駕駛猛撞女騎士 肇事後步行離去

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防到場將林婦與女乘客送醫，轄區第六警分局則封鎖現場，調閱監視器追查駕駛去向，目前車禍高速撞擊與駕駛下車步行畫面也曝光。

從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地；事發後，從另一處影像畫面可見，肇事駕駛先跟車上25歲黃姓女乘客在附近巷子步行離去，後來黃女又返回現場。

台南市消防局指出，今天上午5時16分接獲報案，永成路三段45號前發生嚴重車禍，現場為1輛摩托車與1輛轎車因不明原因發生交通事故，現場有2名患者；一名48歲女子為機車騎士，倒地意識不清，肢體多處擦傷，25歲女子為汽車乘客，意識清楚，均送醫急救。

轄區第六警分局交通分隊分隊長呂雅敏說明， 本案肇事的瑪莎拉蒂是沿永成路由南向北行駛，於永成路三段擦撞1輛行駛中的機車以及停放路邊的3輛自小客車，機車女駕駛受傷送醫救護，沒有生命危險，案發後肇事駕駛逃離現場，警方正積極追緝中

據了解，該輛瑪莎拉蒂為權利車，48歲杜姓女騎士目前人在醫院治療，黃姓女乘客則供稱因喝醉酒了，有叫車來接，不知道是誰載她；警方懷疑肇事駕駛可能涉及酒駕，目前已躲藏不敢出面，正確認身分全力追緝中，依肇事逃逸罪偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名48歲女子為機車騎士，倒地意識不清，肢體多處擦傷。圖／翻攝台南道路救援張家班
一名48歲女子為機車騎士，倒地意識不清，肢體多處擦傷。圖／翻攝台南道路救援張家班
從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地。圖／民眾提供
從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地。圖／民眾提供
從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地。圖／翻攝台南道路救援張家班
從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地。圖／翻攝台南道路救援張家班
事發後，從監視器影像畫面可見，肇事駕駛先跟車上25歲黃姓女乘客在附近巷子步行離去，後來黃女又返回現場。記者袁志豪／翻攝
事發後，從監視器影像畫面可見，肇事駕駛先跟車上25歲黃姓女乘客在附近巷子步行離去，後來黃女又返回現場。記者袁志豪／翻攝

瑪莎拉蒂 車禍 台南

延伸閱讀

開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

台南瑪莎拉蒂猛撞女騎士與路旁轎車... 駕駛拋下女乘客與傷者逃逸

淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

相關新聞

勞檢出爐了！北投溫泉池2工人不治 硫化氫濃度超標命停工

北市北投一處私人招待所今清潔人員清理溫泉蓄水池時，2名工人倒臥蓄水池，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，送台北榮總仍不...

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

台北市北投區民宅管家今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，作業約2小時，發現2名工人倒臥蓄水池中、呼叫無回應，救護人員...

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的夫妻，導致80歲...

影／高速撞擊畫面曝！台南瑪莎拉蒂男駕駛猛撞女騎士 肇事後步行離去

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防...

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲...

開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

32歲鄭男昨天清晨7時許駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路一處彎道時疑車速過快自撞電線桿，車頭嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。