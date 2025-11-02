影／高速撞擊畫面曝！台南瑪莎拉蒂男駕駛猛撞女騎士 肇事後步行離去

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防到場將林婦與女乘客送醫，轄區第六警分局則封鎖現場，調閱監視器追查駕駛去向，目前車禍高速撞擊與駕駛下車步行畫面也曝光。

從車禍高速撞擊瞬間影像可見，瑪莎拉蒂撞到前方女騎士以及停在路邊的轎車後，失控打轉3圈並衝到對向車道才停下，瑪莎拉蒂車頭全毀，零件散落滿地；事發後，從另一處影像畫面可見，肇事駕駛先跟車上25歲黃姓女乘客在附近巷子步行離去，後來黃女又返回現場。

台南市消防局指出，今天上午5時16分接獲報案，永成路三段45號前發生嚴重車禍，現場為1輛摩托車與1輛轎車因不明原因發生交通事故，現場有2名患者；一名48歲女子為機車騎士，倒地意識不清，肢體多處擦傷，25歲女子為汽車乘客，意識清楚，均送醫急救。

轄區第六警分局交通分隊分隊長呂雅敏說明， 本案肇事的瑪莎拉蒂是沿永成路由南向北行駛，於永成路三段擦撞1輛行駛中的機車以及停放路邊的3輛自小客車，機車女駕駛受傷送醫救護，沒有生命危險，案發後肇事駕駛逃離現場，警方正積極追緝中

據了解，該輛瑪莎拉蒂為權利車，48歲杜姓女騎士目前人在醫院治療，黃姓女乘客則供稱因喝醉酒了，有叫車來接，不知道是誰載她；警方懷疑肇事駕駛可能涉及酒駕，目前已躲藏不敢出面，正確認身分全力追緝中，依肇事逃逸罪偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康