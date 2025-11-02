勞檢出爐了！北投溫泉池2工人不治 硫化氫濃度超標命停工
北市北投一處私人招待所今清潔人員清理溫泉蓄水池時，2名工人倒臥蓄水池，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，送台北榮總仍不治身亡。北市勞動局今前往勞檢，發現水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，已超容許濃度10PPM，目前已令現場停工。
北市勞檢處表示，勞檢處接獲通報後，立即派勞檢員前往稽查，該次清洗溫泉池是於周五排水、周六未進水，今天進行淤泥清洗，2位勞工疑似清洗淤泥時產生硫化氫，勞檢處於水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，超過容許濃度10PPM，目前已令現場停工，並要求事業單位須提出復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。
據了解，現場為私人招待所，未對外開放營業。勞檢處長何洪丞表示，因現場為局限空間，事業單位依職業安全衛生法令，包括應訂局限空間作業危害防止計畫；缺氧危害作業標準作業程序，並於作業前實施檢點；還有針對勞工實施缺氧作業必要的安全衛生教育訓練、設置缺氧作業主管從事監督作業。
另外，勞工進入作業時，應實施通風換氣及氣體偵測，確定空氣中氧氣及有害氣體濃度(硫化氫容許濃度應低於為10PPM以下)，並應置備適當且數量足夠得空氣呼吸器等呼吸防護具，並使勞工確實戴用。
由於時序即將入冬，北投、行義路等處溫泉陸續進行儲池清潔作業，勞檢處也將針對溫泉業者及清潔廠商強化局限空間作業預防教育訓練。
