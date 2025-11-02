勞檢出爐了！北投溫泉池2工人不治 硫化氫濃度超標命停工

北市北投一處私人招待所今清潔人員清理溫泉蓄水池時，2名工人倒臥蓄水池，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，送台北榮總仍不治身亡。北市勞動局今前往勞檢，發現水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，已超容許濃度10PPM，目前已令現場停工。

北市勞檢處表示，勞檢處接獲通報後，立即派勞檢員前往稽查，該次清洗溫泉池是於周五排水、周六未進水，今天進行淤泥清洗，2位勞工疑似清洗淤泥時產生硫化氫，勞檢處於水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，超過容許濃度10PPM，目前已令現場停工，並要求事業單位須提出復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

據了解，現場為私人招待所，未對外開放營業。勞檢處長何洪丞表示，因現場為局限空間，事業單位依職業安全衛生法令，包括應訂局限空間作業危害防止計畫；缺氧危害作業標準作業程序，並於作業前實施檢點；還有針對勞工實施缺氧作業必要的安全衛生教育訓練、設置缺氧作業主管從事監督作業。

另外，勞工進入作業時，應實施通風換氣及氣體偵測，確定空氣中氧氣及有害氣體濃度(硫化氫容許濃度應低於為10PPM以下)，並應置備適當且數量足夠得空氣呼吸器等呼吸防護具，並使勞工確實戴用。