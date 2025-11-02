快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

勞檢出爐了！北投溫泉池2工人不治 硫化氫濃度超標命停工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市北投一處私人招待所今清潔人員清理溫泉蓄水池時，2名工人倒臥蓄水池，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，送台北榮總仍不治身亡。北市勞動局今前往勞檢，發現水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，已超容許濃度10PPM，目前已令現場停工。

北市勞檢處表示，勞檢處接獲通報後，立即派勞檢員前往稽查，該次清洗溫泉池是於周五排水、周六未進水，今天進行淤泥清洗，2位勞工疑似清洗淤泥時產生硫化氫，勞檢處於水池入口測量硫化氫濃度為32.3PPM，超過容許濃度10PPM，目前已令現場停工，並要求事業單位須提出復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

據了解，現場為私人招待所，未對外開放營業。勞檢處長何洪丞表示，因現場為局限空間，事業單位依職業安全衛生法令，包括應訂局限空間作業危害防止計畫；缺氧危害作業標準作業程序，並於作業前實施檢點；還有針對勞工實施缺氧作業必要的安全衛生教育訓練、設置缺氧作業主管從事監督作業。

另外，勞工進入作業時，應實施通風換氣及氣體偵測，確定空氣中氧氣及有害氣體濃度(硫化氫容許濃度應低於為10PPM以下)，並應置備適當且數量足夠得空氣呼吸器等呼吸防護具，並使勞工確實戴用。

由於時序即將入冬，北投、行義路等處溫泉陸續進行儲池清潔作業，勞檢處也將針對溫泉業者及清潔廠商強化局限空間作業預防教育訓練。

消防員使用五用氣體探測器檢測，警示器不斷鳴叫，初步測得硫化氫濃度達200ppm，救護人員遂攜帶氧氣瓶入室救援。圖／讀者提供
消防員使用五用氣體探測器檢測，警示器不斷鳴叫，初步測得硫化氫濃度達200ppm，救護人員遂攜帶氧氣瓶入室救援。圖／讀者提供

勞檢 溫泉 北市

延伸閱讀

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

北投民宅清潔溫泉蓄水池 2清潔工疑中毒昏迷送醫急救

北投麻將賭場3年被抄2次倒不了！北市警局督察室出手逮29人

相關新聞

勞檢出爐了！北投溫泉池2工人不治 硫化氫濃度超標命停工

北市北投一處私人招待所今清潔人員清理溫泉蓄水池時，2名工人倒臥蓄水池，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，送台北榮總仍不...

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

台北市北投區民宅管家今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，作業約2小時，發現2名工人倒臥蓄水池中、呼叫無回應，救護人員...

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的夫妻，導致80歲...

影／高速撞擊畫面曝！台南瑪莎拉蒂男駕駛猛撞女騎士 肇事後步行離去

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防...

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲...

開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

32歲鄭男昨天清晨7時許駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路一處彎道時疑車速過快自撞電線桿，車頭嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。