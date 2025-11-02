85歲翁騎車6小時穿越台南6行政區回不了家 女兒攔警10分鐘找到人

85歲黃姓老翁昨天下午騎車出門，一騎就騎到晚上9時許，女兒已在他機車鑰匙裝設AirTag 追蹤器，追查發現父親已來回繞行台南六個行政區，急忙騎車前往「攔車」，卻在北區繞來繞去也找不到人；經報警求助，警方透過定位預測動向，迅速攔截到老翁，讓他平安返家。

昨天晚間9時許，台南市警第五分局和緯派出所所長曾婉甄及警員劉欣威巡邏時，黃姓女子騎著騎車上前求助，表示父親下午3時從南區住家騎車出門，騎到晚上9時許還沒回家；黃女在父親機車鑰匙內裝設AirTag追蹤器，確認人在北區繞行，但自己趕到現場，仍找不到人。

警方依據家屬敘述的定位方向，預測黃姓老翁行車動向，研判黃將行經北區臨安路、海安路口，經趕往現場，10分鐘後就將人攔下；黃姓老翁表示，下午出門後，騎車行經南區、中西區、東區、永康區、北區、安南區、永康區、北區、中西區，怎麼都找不到回家的路。

黃最後騎到北區，持續迷航，所幸警方及時將他攔下，先讓他在路邊休息，並通知黃的女兒到場；黃女表示，父親有輕微失智情形，所以在他鑰匙裝設追蹤器，感謝警方迅速找到人。